28日に開幕するプレミアムG1「第14回クイーンズクライマックス」に先駆け、ボートレース大村では26日にG3「クイーンズクライマックスシリーズ」が開幕した。

初日は9Rまでスロー勢（1〜3コース）が全て勝利。風穴を開けたのは中田夕貴（33＝埼玉）だった。10Rは5コースから捲り差して好位置に浮上すると、2コースから先に差していた平田さやかを2マークで逆転。インが強い大村の外枠から価値ある白星発進を決めた。

コンビを組む24号機の前操者は重量級の宮崎隆太郎で、伸び足はかなり良かった。「ターンの感触が良かったので前検からはそのまま行きました。直線も良かったですね。起こしはパッとしないけど全体的に余裕がありそうです」と、伸びだけではなく、回り足も良好だ。

今年は8月24日のとこなめヴィーナスシリーズで初優勝を飾った2021年10月29日の桐生ヴィーナスシリーズ以来、2回目の優勝。「たまたま優勝できて、たまたま優勝戦にも乗れていた感じ。ラッキーな年でしたね」と流れの良さを強調したが、ハマった時の攻めには破壊力がある。

2日目の出番は8R1号艇。互角のスタートを決めれば、先マイ一気に外を寄せつけない。