°æ¾å¾°Ìï¤¬¥Ô¥«¥½Àï¤ØÉ¬¾¡Àë¸À¡ÖÂÇ¤¿¤»¤º¤ËÂÇ¤Ä¡×¡Ö¤è¤ê¹¶·âÅª¤Ê¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡×
¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¤Ç£²£·Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¶½¹Ô¡Ö¥¶¡¦¥ê¥ó¥°£Ö¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡Ë¥Ê¥¤¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥µ¥à¥é¥¤¡×¤ÎÁ°Æü¸ø³«·×ÎÌ¤¬£²£¶Æü¡¢¸½ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ëÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤Ï¥ê¥ß¥Ã¥È¤ò£²£°£°¥°¥é¥à²¼²ó¤ë£µ£µ¡¦£±¥¥í¡¢Ä©Àï¼Ô¤Î£×£Â£ÃÆ±µé£²°Ì¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤Ï£µ£´¡¦£¹¥¥í¤Ç¥Ñ¥¹¤·¤¿¡£·×ÎÌ¸å¤ËÎ¾Áª¼ê¤Ï£±Ê¬¶á¤¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Õ¥§¥¤¥¹¥ª¥Õ¡£·èÀï¤Ø¸þ¤±¤Æ²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤·¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ËÃÅ¾å¤Ç¥Þ¥¤¥¯¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤¿°æ¾å¤Ï¡¢Ç¯´Ö£´»î¹çÌÜ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¼«Ê¬¼«¿È¤Î¤¿¤á¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬¤è¤êÂ¿¤¯»î¹ç¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤È¤Ï¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤¬Âç¹¥¤¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¡ÖÌÀÆü¤Î»î¹ç¤Ï¤¤¤í¤¤¤íµÏ¿¤Î¤«¤«¤ë»î¹ç¡£µ¤¹çÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢É¬¤º¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¤ÈÉ¬¾¡¤òÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î¥Ô¥«¥½¤Ï¡Ö£±£¸Ç¯´Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢¤³¤³¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡£ËèÆüËèÆü¡¢¤·¤ó¤É¤¤»×¤¤¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤³¤³¤ËÍè¤¿¤Î¤Ç¾¡¤Ä¡£¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÀï¤¦¡£¹ñ¤Î¤¿¤á¡¢¹ñÌ±¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¦¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£
¡¡°æ¾å¤Ï¸ø³«·×ÎÌ¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¥ê¥ä¥É¤ËÍè¤Æ¤«¤é¤¹¤´¤¯¤¤¤¤Ä´À°¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£º£Æü¤Î·×ÎÌ¤â¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤·¤Ã¤«¤ê¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤¤¤è¤¤¤èÌÀÆü¤À¤Ê¤È¡£¡Ê¥Õ¥§¡¼¥¹¥ª¥Õ¡Ë¥Ô¥«¥½¤âµ¤¹çÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤³¤Ç»î¹ç¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿´ÍýÀï¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤âµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë°ÕÌ£¹ç¤¤¤Ç°ìÊâ¤â°ú¤«¤º¤Ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤¬¹â¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¿ÍÍ»Ò¡£¡ÖÂÇ¤¿¤»¤º¤ËÂÇ¤Ä¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤ê¹¶·âÅª¤Ê¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£