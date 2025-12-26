プロ野球・巨人で活躍した元木大介氏が、２６日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。今季限りで現役を引退した長野久義氏についてコメントした。

巨人は１９日、長野氏と来年１月１日付で「編成本部参与」の契約を結んだと発表した。来年は大学院進学を視野に入れており、大学院で学びながらスカウト部や国際部をサポートし、アマチュア有望選手や外国人選手の調査を中心とした編成業務に従事する。

元木氏は「俺の考えだとね」と前置きしたうえで「チョーさんこれ ユニフォーム着ないなコーチとかで」「ＧＭの方だな。今後将来、その勉強だな」と長野氏の将来について予測。続けて「勉強しに行くのは流石だな」と納得の表情で話すと、「球団の何かも学びにいこうとしているのかな」と推測した。

長野氏の人柄については「やっぱり人望も厚いし」と語り、「俺と同じでジャイアンツ愛があるからね」と笑顔で話した。「今コーチではなくて、フロント、ユニフォームを着ないスカウトとかこっちの話が来たら悩みます？」との質問には「悩むでしょうね。仕事内容とか色々聞いて返事しますよね」と語った。