プロ野球・巨人で活躍した元木大介氏が、２６日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。米大リーグ・ホワイトソックスと契約を結んだ村上宗隆内野手について語った。

２１日（日本時間２２日）、ヤクルトからポスティングシステムを利用しホワイトソックスと２年３４００万ドル（約５３億７２００万円）で契約合意した村上。

元木氏は自身のＹｏｕＴｕｂｅで契約合意について「すぐ連絡しました おめでとうって」「またこれから大変だけど頑張ってね」とコメント。スタッフから「村上選手の連絡先知ってたの意外でした」と言われると、「コーチやめてからです」「番組とかで一緒になったからそこで交換とかして」と説明した。

ホワイトソックスは昨年メジャー史上ワーストの１２１敗で借金８０を喫するなど、２年連続で地区最下位と低迷。３年間で借金の合計は１６２と苦しい戦いを強いられている。そのようなチーム状況下での役割について「チームリーダーになって欲しい」「チームを奮起させて欲しい。１年目で大変だろうけど 生活に慣れたりするのも大変だろうけど数字に見えないチームを引っ張っるってことをやって欲しい」と期待を寄せた。最後に「守備どこ守りますかね？」との質問には、「サードじゃないのかな。サード守って欲しいですね。応援しております」と話した。