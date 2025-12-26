ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「これ借りたよ〜？」って勝手に何なの!? 失礼過ぎるご近所ママ友と… 「これ借りたよ〜？」って勝手に何なの!? 失礼過ぎるご近所ママ友と適度な距離でいられるもの？ 「これ借りたよ〜？」って勝手に何なの!? 失礼過ぎるご近所ママ友と適度な距離でいられるもの？ 2025年12月26日 21時10分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 「トイレを貸して」と言われ、断りきれずに家に上げてしまった美月さん。さらに里奈ちゃんの大事なぬいぐるみを貸してと言われてしまいました。案の定、駿人くんはジュースをこぼして、ぬいぐるみはシミだらけに…。しかし、椿さんは謝罪もせず「洗えば問題ないでしょ？」と開き直ったのです。こんな人が同じマンションで、毎日顔を合わせるのはきついですよね…。＞＞【まんが】貸したら最後！駐車場トラブル リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】貸したら最後！駐車場トラブル 夫「お弁当は俺が作ってます」妻「本当は私が作ってます」職場で嘘をつく夫の心のうちは…？ 「泣いてヒスってウザい！」夫の本性が剥き出しに【宝くじで3億円当たりました Vol.43】