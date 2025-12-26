TBSの良原安美アナウンサー（30）が26日、自身のインスタグラムを更新し、同局のアナとして最後の仕事を終えたことを報告した。

この日午前に出演したTBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」で「一応TBSアナウンサーとして最後の仕事になります」と改めて伝えていたが、インスタグラムでも「本日、TBSラジオ 今田耕司のお耳拝借！金曜日を卒業し、TBSアナウンサーとしての最後の仕事を終えました」と報告。花束を手にする姿やパーソナリティーの今田耕司とのショット、同期入社の宇賀神メグアナ、田村真子アナと3ショットを投稿した。

「今田さん、スタッフ、リスナーの皆さんで作る明るい朝がたまらなく好きでした 番組はまだまだ続きますので、これからは私もリスナーとしてたのしみます！本当にありがとうございました」とリスナーへメッセージ。

そして「愛する同期2人にも会えて、また来年ねー！と言いながら別れて、やっぱり実感が湧きません。が、きっと、TBSでの日々を思い出すとき、よく晴れた今日のことをおもうのだろうな。と思います」と今の思いをつづった。

宇賀神アナは自身のインスタグラムで「田村アナと一緒に寄せ書きを作って渡しました」と明かし、同期3ショットを投稿。「入社して約8年。色々なことがありましたが、あみみが同期で本当に心強かったです。これから会社で会えなくなるのは寂しいけれど…これまでと変わらず、また3人でご飯に行こうね」とメッセージを送っている。

良原アナは今月5日に「2026年1月、TBSテレビを退社します」と発表。理由について「自らのキャリアと向き合い、新たな挑戦に向けた前向きな決断です」と説明している。