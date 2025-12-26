　26日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比90円安の5万630円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万750.39円に対しては120.39円安。出来高は1300枚となっている。

　TOPIX先物期近は3419.5ポイントと前日比4ポイント安、TOPIXの現物終値比は3.56ポイント安で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50630　　　　　 -90　　　　1300
日経225mini 　　　　　　 50630　　　　　 -95　　　 28737
TOPIX先物 　　　　　　　3419.5　　　　　　-4　　　　1425
JPX日経400先物　　　　　 30825　　　　　 -55　　　　 157
グロース指数先物　　　　　 675　　　　　　-2　　　　 224
東証REIT指数先物　　売買不成立

