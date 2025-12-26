日経225先物：26日22時＝90円安、5万630円
26日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比90円安の5万630円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万750.39円に対しては120.39円安。出来高は1300枚となっている。
TOPIX先物期近は3419.5ポイントと前日比4ポイント安、TOPIXの現物終値比は3.56ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50630 -90 1300
日経225mini 50630 -95 28737
TOPIX先物 3419.5 -4 1425
JPX日経400先物 30825 -55 157
グロース指数先物 675 -2 224
東証REIT指数先物 売買不成立
