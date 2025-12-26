1月1日(木)「上田と女が吠える夜」が「しゃべくり007」と初コラボ！

笑う女には福来る！運気を爆上げしたい女たちが最強占い師と登場！

2026年に外せない開運スポット＆144通りの運勢ランキングも大発表！

「しゃべくり007」元日4時間SPは「上田と女が吠える夜」と初コラボ！

2026年、運気を爆上げしたい女たちVS最強占い師！

▽パワースポット好きがオススメする

2026年絶対外せない最強開運スポットを一挙ご紹介！

▽毎年恒例！

上田と女が吠える夜的「干支×星座の144通り占い」を今年も開催！

1位と144位は一体…？

笑う女に福よ来い！

お楽しみに！



MC

ネプチューン・くりぃむしちゅー・チュートリアル

出演者

大久保佳代子・いとうあさこ・若槻千夏・ファーストサマーウイカ/（以下五十音順）

アン ミカ・稲村亜美・杏花・ナヲ・野々村友紀子・バービー・はいだしょうこ

占い師：周音.・島田秀平、水晶玉子