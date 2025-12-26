即決させたい不動産屋VS超論理的思考の彼氏！「あまりにも不自然です」不動産屋の言葉の矛盾に突っ込む【作者に訊く】
【漫画】本編を読む
婚活中にマッチングアプリで年下男子・こうきと出会ったアイコ。見た目も悪くないし、大手IT企業勤めだし、いいかも!?と思っていたら…一緒に行った食事でまさかの「1円単位のワリカン」をしてきた!!衝撃の“ワリカン男”と、おごられて当たり前な“昭和女”は一見わかりあえないと思いきや、互いに少しずつ理解をし、惹かれ始めていく…。古い価値観を引きずっているアラサー婚活女子が、合理主義な理系男子との恋を通じて価値観をアップデートしていくラブコメ作品『「女はおごられて当然」と思ってる昭和引きずり女が、婚活した話』。現在、10巻まで発売されている同作について、作者のコニシ ナツコ(@natsukoni81)さんに制作秘話などを聞いた。
本作「『女はおごられて当然』と思ってる昭和引きずり女が、婚活した話」は、婚活経験者でもある作者のコニシナツコさん自身も悩んだという「奢り・奢られ問題」からスタートしている。
コニシさんが本作を描いたきっかけは「『奢り・奢られ問題』は、巷でもよく話題になるので、この問題について真反対の考えのキャラクターが出会い、お互いの主張をぶつけ合うのはおもしろそうだなというのが始まりです」と語る。しかし、恋愛関係になっていく物語のため、「奢り・奢られ問題」に終始するのではなく「『奢られたい』と思う女の子はどんな子だろう？『奢りたくない』と思う男性はどんな人だろう？じゃあその2人が価値観を変えるにはどんな出来事が必要？と想像を膨らませながらいろいろなエピソードを考えています」と教えてくれた。
また、本作での論破シーンについては「セリフはいつも精査しています。こうきのように論理的思考の強い読者に『そんなふうに考えないよ』と思われないように、こうきだったらこの場面でなんて言うかな？とこうきになりきって考えるようにしています。それでもこうきの思考がいまいちわからないときには、ChatGPTに聞いてみたりすることもあります(笑)」と明かし、AIがコニシさんの強い味方になっているようだ。
育った環境などで大きく変わる価値観。その価値観をどうすり合わせていくのかを考えるきっかけになる本作。結婚を考えている人はぜひ読んでみて。
取材協力：コニシ ナツコ(@natsukoni81)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。