【MステSUPER LIVE】キンプリ＆50TA「希望の丘」生披露 「差し上げます」「頂きます」コール＆レスポンスで沸かせる
King ＆ Princeと50TA（狩野英孝）が、26日に生放送されたテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』（後4：30〜後11：10）に出演。50TAが楽曲提供したことで話題の「希望の丘」を生披露した。
【一覧】超豪華！『MステSUPER LIVE 2025』出演アーティスト全65組
今月13日に放送された『ロンドンハーツSP〜50TAに超人気者から楽曲提供オファーが!!』で解禁され、日本列島に衝撃を与えたKing ＆ Princeと50TAのコラボ。「年末にデビュー予定のバーチャルアイドル“KPDY”への楽曲提供依頼」と聞かされ、「希望の丘」を制作した50TAだったが、実は真の依頼主はなんとKing ＆ Princeだったことが分かり、大パニックとなった。
歌唱前から永瀬廉は「生でふっかいVネックみれるのがうれしい」と50TAの衣装に興味津々。高橋海人（高＝はしごだか）は、夏に放送された同番組で「ひな壇のところで廉が50TAさんとコラボしたいって。『絶対やろうね』って」と回想した。
楽曲について50TAは「今思えばキンプリさんと知らなくてよかった。知ってた童謡みたいな歌になっちゃう」と苦笑。永瀬は「頂きます」「差し上げます」の「伝説になりそうなコール＆レスポンスに注目して聞いていただけたら」と注目ポイントを挙げた。
パフォーマンスでは3人が肩を組んで歌唱するシーンも。3人の「差し上げます」コールに対して観客の「頂きます」レスポンスでは、手を前にして頭を下げたり、手を上に掲げて掴む振り付けもあり、大いに会場を沸かせた。
永瀬は「すごい幸せでした。来年もがんばれそうなくらい元気をいただきました」と喜び、50TAは「本気でいいやつなんで応援してあげてください！最高にいいやつです！」とキンプリを紹介して、笑いを誘っていた。
同番組では、今年も豪華アーティストが千葉・幕張メッセとテレビ朝日に集結。再放送なし、見逃し配信もなしの“この日限りの白熱の生ライブ”を、6時間40分の生放送で届ける。
