「クイーンズクライマックスシリーズ・Ｇ３」（２６日、大村）

長い時間をかけていた歯の矯正もそろそろ終わりが見えてきた。歯並びがきれいになってきたら表情が柔らかくなり、女性らしさを増してきたのは、唯一の地元・山口真喜子（２８）＝長崎・１２６期・Ａ２＝だ。地元開催への意気込みを聞くと「最低でも優出」と気合は十分だった。

初日の前半は乗れなかった（５着）が、ペラを叩き変えて後半は３着。２着競りをしていただけに悔しい３着だったが、ペラのベースはこれで行ける手応えもあったみたいで、これは明るい兆し。６コースからの入着も貴重だ。

ここまで稼いだ賞金はほとんど貯金に回していると話す。「家を建て直したいんです」と大きな目標があって、お金はたまったか聞いてみると「すぐにＦをしてしまうので行ったり来たりです」と苦笑い。確かによくＦはする、それも続けてやってしまう。しかし今期はまだＦは０。それなら思い切りのいいＳを行ってくれそう。好Ｓで親孝行だね！。

４Ｒ センターから豪快にまくる。３アタマに１、４、５の２、３着ボックス。

１２Ｒ 外から展開を突く。５１の１、２着で３着に２と３。