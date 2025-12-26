Image: mitsuhashi_inc

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

冬のアウターって、暖かさを求めるとどうしてもモコモコになってしまうもの。さらに、電車の中では汗ばんでしまったりと、冬のファッションは何かとガマンを強いてきますよね...。

累計販売額が4億円を突破した人気シリーズの第2弾「Warm Jacket V2」は、宇宙服にも使われている素材を採用し、薄いのにしっかり暖かく、吸湿性にも優れるという、まさに “いいとこ取り” を実現しているプロダクト。

machi-yaにて、待望の冬アイテムが公開スタートしています。

宇宙で証明された断熱力を日常に

GIF: mitsuhashi_inc

「Warm Jacket V2」の持つ暖かさの秘密は「エアロゲル」という素材にあります。

エアロゲルは、-170℃から+110℃という過酷な宇宙空間から宇宙飛行士を守る宇宙服や、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の断熱パネルにも採用されている高性能素材。

開発コストが高く、一般向け製品への採用は難しいとされてきましたが、繊維メーカーの改良によって軽量性と断熱性に加え、通気性、柔軟性、耐久性も兼ね備えた生地として製造を実現。

たった2mmの厚みで、一般的なグースダウン45mm分と同等の保温性を発揮することが可能になっています。

Image: mitsuhashi_inc

この繊維を採用したことで、「Warm Jacket V2」は同社製のダウンジャケットと比較して約3分の1の薄さを実現しており、着ぶくれにサヨナラできるというわけです。

体の熱を逃さないSPACE HEAT技術

Image: mitsuhashi_inc

暖かさの秘密はエアロゲルだけではありません。裏地には「SPACE HEAT技術」と名付けられた遠赤外線蓄熱加工を施してあります。

これは、糸の1本1本に遠赤外線素材を練り込み、体から発する熱をキャッチして蓄える仕組み。自社実験では、一般的な生地と比べて表面温度を約16℃も高く保てることが実証されています。

Image: mitsuhashi_inc

保温性能を示すCLo値も、従来のダックダウン製品の2.32に対し、「Warm Jacket V2」は3.31と大幅にアップ。まるで自分の周りに暖かい空気の層をまとっているような心地よさを体感できます。

さらに吸湿性にも優れているので、汗をかいてもムレにくく、一日中快適に過ごせるのも嬉しいポイントとなっています。

毎日使える実用性も抜群

GIF: mitsuhashi_inc

また、アウトドアシーンで活躍する機能も満載しています。

表面にはナノ撥水加工が施されており、急な雨に降られたり飲み物をこぼしてしまっても安心。防風性能も高いので、強い北風が吹く日でも重ね着いらず。

さらに洗濯ネットに入れて手洗いモード等を使えば洗濯機でも洗えるので、お手入れもカンタン。抗菌性の原糸を使用していますが、100回洗濯しても抗菌効果が持続する耐久力も持っています。

Image: mitsuhashi_inc

首元をすきま風から守る一体型フードのハイネックデザインや、裾を締めるドローコードも装備し、夜間の視認性を高める反射ロゴの採用も、実用性が高いポイント。

アウトドアはもちろん、毎日の都市生活でも活躍してくれること間違いなしの仕上がりになっています。

コーディネートしやすいブラックとグレーの2色展開となっている「Warm Jacket V2」は、現在machi-yaにてプロジェクトを公開中です。

お得なリターンをゲットして、この冬はいつもより快適に外出しちゃいましょう！

【宇宙服素材&遠赤外線蓄暖技術】薄くて軽量な極暖アウトドアジャケット第2弾登場！ 19,240円 （超早割 約22％オフ） machi-yaで見る

>> 【宇宙服素材&遠赤外線蓄暖技術】薄くて軽量な極暖アウトドアジャケット第2弾登場！

Image: mitsuhashi_inc

Source: machi-ya