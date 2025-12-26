大人が【しまむら】で買いたい！ 1枚あると助かる「サマ見えスカート」
サマ見えするスカートが1枚あると、シンプルなトップス合わせでもおしゃれに決まりそう。「ベロアスカート」なら、大人に似合うシルエットや素材感で、冬コーデを格上げできるかも。そこで今回は【しまむら】から、サマ見えを狙えそうなベロアスカートを紹介します。
上品に艶めく大人のベロアスカート
光沢が美しいベロアスカートは、はくだけで上品な印象に。深みのあるブラウンなら落ち着きがあり、季節感もプラスできそう。すっきりとしたストレートシルエットで、セーターやカットソーなどを合わせたシンプルなワンツーコーデでも、サマ見えが狙えます。
甘くなりすぎず大人のかわいさをプラス
【しまむら】「SAO ＊ ベロアミズタマSK」\1,639（税込）
同じベロア素材でも、ドット柄が入るだけで印象はガラッと変化します。遊び心のある柄でも黒ベースなら甘くなりすぎず、大人コーデのアクセントにぴったりです。ベロアの柔らかな落ち感で広がらずきれいなシルエットをキープしやすい点も◎ シンプルなトップスを選んで、バランスよく着こなしてみて。
※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。
※こちらの記事では@renge_wear様、@aka_wear__様のInstagram投稿をご紹介しております。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
Writer：licca.M