大人が【しまむら】で買いたい！ 1枚あると助かる「サマ見えスカート」

サマ見えするスカートが1枚あると、シンプルなトップス合わせでもおしゃれに決まりそう。「ベロアスカート」なら、大人に似合うシルエットや素材感で、冬コーデを格上げできるかも。そこで今回は【しまむら】から、サマ見えを狙えそうなベロアスカートを紹介します。

上品に艶めく大人のベロアスカート

光沢が美しいベロアスカートは、はくだけで上品な印象に。深みのあるブラウンなら落ち着きがあり、季節感もプラスできそう。すっきりとしたストレートシルエットで、セーターやカットソーなどを合わせたシンプルなワンツーコーデでも、サマ見えが狙えます。

甘くなりすぎず大人のかわいさをプラス

【しまむら】「SAO ＊ ベロアミズタマSK」\1,639（税込）

同じベロア素材でも、ドット柄が入るだけで印象はガラッと変化します。遊び心のある柄でも黒ベースなら甘くなりすぎず、大人コーデのアクセントにぴったりです。ベロアの柔らかな落ち感で広がらずきれいなシルエットをキープしやすい点も◎ シンプルなトップスを選んで、バランスよく着こなしてみて。

