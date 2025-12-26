JPFAアワード2025

日本プロサッカー選手会（JPFA）は26日、「極楽湯 presents 日本プロサッカー選手会（JPFA）アワード2025」のベストイレブンを発表。海外組が大半を占めた一方、Jリーグから選ばれた2人に驚きと賛辞が広がった。

ベスト11は選手投票で選ばれ、JPFAが毎年開催する「JPFAアワード」の一環として、シーズンを通して活躍したJPFA所属選手をとして表彰。上田綺世（フェイエノールト／3年連続3回目）、堂安律（フランクフルト／2回目）、田中碧（リーズ／初受賞）、鎌田大地（クリスタル・パレス／2回目）など、日本代表の主力が並んだ。

海外組が9人を占めた一方、Jリーグからは鹿島アントラーズの優勝に貢献した鈴木優磨（初受賞）、植田直通（初受賞）が選出。欧州主要リーグで活躍する日本代表選手を押しのけ、11人の中に名を連ねた2人に、ネット上で様々な反響が寄せられた。

「このメンバーに鈴木優磨入ってても全然見劣りしない 代表でみたいな」

「やっぱ優磨選ばれるべきよねぇ」

「海外組の中に優磨と植田いるの誇らしすぎる」

「優磨くんの日本代表夢見て良いんすか！」

「凄い！ 植田直通と鈴木優磨が選ばれてる！！」

「え！日本代表これで良くない！？」

なお、JPFAカテゴリー最優秀選手賞は、12月28日14時よりJFAサッカー文化創造拠点「blue-ing!」にて開催する表彰式にて発表される。



（THE ANSWER編集部）