倉科カナ、10代の頃から知ってる小芝風花は「私の芸能界の妹」

女優の倉科カナ（38歳）が、12月25日に放送されたバラエティ番組「ぐるぐるナインティナイン」（日本テレビ系）に出演。小芝風花について「私の芸能界の妹」と語った。



人気企画「ゴチになります！」のシーズン最終回が行われ、小芝風花と「トクサツガガガ」や「事件は、その周りで起きている」「19番目のカルテ」などで共演している倉科カナが、応援メッセージという形でVTR出演した。



倉科は小芝が10代の頃から知っており「私の芸能界の妹みたいな存在なんです」と話し、「芝居の現場だと、すごい冷静というか、周りが見えてるんですけど、やっぱ勝負事なんで、ゴチは。負けたくないっていう気持ちがたぶん、先に出てるんじゃないかなと思って」とコメント。そして、冷静になるために、高橋文哉に動物のものまねをしてもらって落ち着いて欲しいとアドバイスした。