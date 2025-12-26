27日に井上尚弥VSアラン・ピカソ

ボクシングの世界スーパーバンタム級（122ポンド、55.34キロ以下）4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が27日に、サウジアラビアの首都リヤドで、WBC世界同級2位アラン・ピカソ（メキシコ）との防衛戦に臨む。26日は同地で前日計量が行われ、井上が55.11キロ、ピカソが54.93キロでクリア。その数時間後に行われたセレモニー計量で、ピカソと再び顔を合わせた。戦績は32歳の井上が31勝（27KO）、25歳のピカソが32勝（17KO）1分。

セレモニー計量前には、米著名リングアナウンサーのマイケル・バッファー氏が井上を紹介。会場のファンからは「ナオヤ！ ナオヤ！」のコールが起きた。ピカソ側も負けじとピカソコールをし、会場は熱気に包まれた。井上は上半身裸で計量台に乗ると両腕で力こぶを作った。フェイスオフでは両者接近。どちらも譲らず53秒ほど火花を散らし、握手をせずに離れた。

場内インタビューで井上は、明日の試合について「めちゃめちゃ気合入ってますし、必ず勝ちたいと思います」と誓った。

試合は大型興行「The Ring V: Night of the Samurai（ナイト・オブ・ザ・サムライ）」のメインイベントで行われる。井上はピカソに勝利すれば元世界ヘビー級王者ジョー・ルイス、元5階級制覇王者のフロイド・メイウェザー（ともに米国）を抜き、歴代単独トップの世界戦27連勝となる。

2025年は1月にキム・イェジュン（4回KO勝ち）、5月にラモン・カルデナス（8回TKO勝ち）、9月にムロジョン・アフマダリエフ（3-0判定勝ち）と既に3試合をこなしており、井上にとっては2013年以来、12年ぶりとなる年間4試合目。前戦のアフマダリエフ戦はKO勝ちにこだわらず、距離を取りながら、最終12回まで全く隙を見せずに圧倒した。

ピカソとの試合は当初、今年5月に米ラスベガスで開催されることが有力視されていた。しかし、ピカソ陣営が対戦を辞退。カルデナスとの防衛戦に変更となった経緯がある。一部では「ピカソが逃げた」との声もあったが井上は「ファイトマネーの問題」と説明し、ピカソの“逃亡疑惑”を晴らした。ピカソはWBCの指名挑戦者の権利を持って、33戦無敗のまま井上と激突する。

同興行には、井上と来春対戦が計画されている前WBC＆IBF世界バンタム級統一王者の中谷潤人（M.T）も登場する。また、前WBA＆WBC世界フライ級統一王者の寺地拳四朗（BMB）がIBF世界スーパーフライ級王者ウィリバルド・ガルシア（メキシコ）に挑戦。世界3階級制覇を目指す。加えて今永虎雅（たいが、大橋）、堤麗斗（志成）が出場。日本人選手5人が参戦する。

興行はNTTドコモの動画配信サービス「Lemino」で国内独占生配信。



（THE ANSWER編集部）