¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÁú·î¤á¤¢¤¬26Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿ー¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤¬¡ÈÃæ¤Î¿Í¡É¤ò¤Ä¤È¤á¤Æ¤¤¤¿¡¢¥Ðー¥Á¥ã¥ëÂÎ¡Ö²»Îí¡Ê¤ª¤È¤Ê¤·¡Ë¤¯¤¸¤é¡×¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛXTuber¡Ö²»Îí¤¯¤¸¤é¡×¤È¤·¤Æ¤Î¥Ðー¥Á¥ã¥ëÂÎ
¡¡¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥äー¤ä¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÁú·î¡£°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢X¤Î¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô¤Ï2025Ç¯12·î26Æü¸½ºß¤Ç21Ëü¿Í¤ò¤Û¤³¤ë¡£º£Ç¯5·î¤Ë¤ÏPANDORA¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëXTuber¡Ê2¼¡¸µ¤Î¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥¿¥ì¥ó¥È¤È¡¢3¼¡¸µ¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤¬Í»¹ç¤·¤¿Â¸ºß¤Î¤³¤È¡Ë»ö¶È¤ÎÂè1´üÀ¸¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¤·¡¢2¼¡¸µ¡Ê¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Î¥Ðー¥Á¥ã¥ëÂÎ¤ò»È¤Ã¤¿ÇÛ¿®¤Ê¤É¡Ë¤Ç¤Ï²»Îí¤¯¤¸¤é¡¢3¼¡¸µ¤Ç¤ÏÁú·î¤á¤¢¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡26Æü¤Ë¤Ï¡¢PANDORA¼Ò¤¬¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÇÊ¸½ñ¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÊÀ¼Ò¤È¡Ø²»Îí¤¯¤¸¤é¡Ù¤ÎÃæ¤Î¿Í¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿Áú·î¤á¤¢¤Ï¡¢¶¨µÄ¤Î·ë²Ì¡¢¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó¤ò²ò½ü¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÊÀ¼ÒPANDORA¼Ò¤ÎÊý¿Ë¤È¡¢Áú·î¤á¤¢¤¬ÌÜ»Ø¤¹¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°Êý¸þÀ¤ËÁê°ã¤¬À¸¤¸¤¿¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¡Ø²»Îí¤¯¤¸¤é¡Ù¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ーIP¤½¤Î¤â¤Î¤Ï¡¢º£¸å¤âÊÀ¼Ò¤Ë¤ÆÂçÀÚ¤ËÊÝÍ¡¦±¿±Ä¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢Áú·î¤¬´Ø¤ï¤Ã¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö½ç¼¡Èó¸ø³«¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡×¤ÈÃÎ¤é¤»¤¿¡£
¡¡Áú·î¤Ï¤³¤Î¸ø¼°È¯É½¤ò°úÍÑ¤¹¤ë·Á¤Ç¡Ö¤Ï¤¤¡ª¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¯¤¸¤é¤Á¤ã¤ó¤È¤ªÊÌ¤ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤È¡¢²þ¤á¤Æ¡Ö²»Îí¤¯¤¸¤é¡×¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¡ÖÂ³¤±¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤éÂ³¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤ï¤¿¤·¤Î»Å»ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤È±¿±Ä¤µ¤ó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬°ã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤ªÊÌ¤ì¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¡¢PANDORA¼Ò¤È¤ÎÊý¸þÀ¤Î°ã¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô¡Ë