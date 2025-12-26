レミオロメン、『Mステ』での復活パフォーマンスでも話題の名曲「粉雪」のライブ映像公開
約14年ぶりに活動を再開したレミオロメンが、きょう26日放送の『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』で、再始動後初のテレビ出演を果たした。番組でも披露された代表曲「粉雪」のライブ映像が、27日午前0時よりYouTubeで期間限定公開される。
【動画】14年ぶりメンバーの演奏に感涙…活動再開のレミオロメン最新スタジオライブ映像
公開されるのは、2010年12月6日に山梨県立県民文化ホールで開催された全国ツアー『10th Anniversary Tour 2010 “花鳥風月”』のライブ映像。活動休止前最後の全国ツアーとなったこの公演は映像作品としてもリリースされており、今回はその中から「粉雪」の映像がピックアップされる。往年のファンはもちろん、活動休止中に作品と出会った新たなリスナーにとっても、この季節にあらためて“不朽の名曲”とバンドの魅力を体感できる貴重な機会となる。
来年3月からは、15年ぶりとなる全国ツアー『Reunion Tour 2026』の開催も控えている。3月9日の東京・NHKホールを皮切りに、全国20ヶ所21公演が予定されており、再び動き出したレミオロメンの歩みに注目が集まる。
レミオロメンは現在、冬の楽曲を集めたプレイリスト『Winter Selection』を配信中。また、再始動後に撮影された「粉雪」や「雨上がり」を収録したスタジオライブ映像『Reunion Studio Live』もYouTubeで公開されている。3月4日には新たなベストアルバム『SINGLES BEST+』のリリースも予定されており、詳細は後日発表される。
