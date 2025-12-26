各ポジションで世代交代が進められているマンチェスター・シティ。今冬の移籍市場ではDFのベテランに放出の可能性があるようだ。



『talkSPORT』によると、プレミアリーグのボーンマスが30歳のネイサン・アケ獲得に関心を寄せているという。



ボーンマスは主力DFであるマルコス・セネシに来夏退団の可能性があり、アケをその後釜として狙っているようだ。



アケは2016年から2020年までボーンマスに所属しており、移籍となれば古巣復帰となる。





シティはボーンマスのアントワーヌ・セメンヨ獲得を進めており、その交渉の際にアケの移籍についても話し合ったとのこと。同メディアによると、日本代表の鎌田大地が所属するクリスタル・パレスもアケの獲得に興味があるようだ。パレスは今朝行われたアーセナルとのカラバオ杯でDFのクリス・リチャーズが負傷交代しており、その代役としてアケの名前が挙がった。アケはCBと左SBの2つのポジションでプレイできるレフティで、安定感のある守備とビルドアップでチームに貢献することができるが、今季はニコ・オライリーの台頭、ヨシュコ・グヴァルディオルのパフォーマンスが安定していることもあって出場機会を失っている。今季のリーグ戦でのプレイタイムは222分にとどまっている。