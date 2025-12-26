12月28日（日）に中山競馬場で行われる、第70回有馬記念（3歳上オープン・G1・芝2500m・1着賞金＝5億円）の枠順は下記の通り。連覇がかかる牝馬レガレイラは3枠5番へ。主戦戸崎圭太騎手はダノンデサイルに騎乗のため、ルメール騎手で連覇を目指すことに。昨年以上の臨戦過程で本番を迎えるが、リーディングジョッキーを確保して盤石の体制か。

武豊騎手が手綱を取るメイショウタバルは3枠6番へ入った。同型ミステリーウェイとの兼ね合いが気になるものの、距離延長、コース適性は良し。この日は有馬記念のみの騎乗と一球入魂の武豊騎手。研ぎ澄まされた集中力で大一番を制するか！？

昨年3着のダノンデサイル、ラストランのジャスティンパレス、タスティエーラ、そして好枠をゲットし、最も不気味なC.デムーロが操るミュージアムマイルなど役者は揃った。注目の発走は15時40分。

1枠1番

エキサイトバイオ

牡3・56.0・荻野極

今野貞一・栗東

1枠2番

シンエンペラー

牡4・58.0・坂井瑠星

矢作芳人・栗東

2枠3番

ジャスティンパレス

牡6・58.0・団野大成

杉山晴紀・栗東

2枠4番

ミュージアムマイル

牡3・56.0・C.デムーロ

高柳大輔・栗東

3枠5番

レガレイラ

牝4・56.0・C.ルメール

木村哲也・美浦

3枠6番

メイショウタバル

牡4・58.0・武豊

石橋守・栗東

4枠7番

サンライズジパング

牡4・58.0・鮫島克駿

前川恭子・栗東

4枠8番

シュヴァリエローズ

牡7・58.0・北村友一

清水久詞・栗東

5枠9番

ダノンデサイル

牡4・58.0・戸崎圭太

安田翔伍・栗東

5枠10番

コスモキュランダ

牡4・58.0・横山武史

加藤士津八・美浦

6枠11番

ミステリーウェイ

セ7・58.0・松本大輝

小林真也・栗東

6枠12番

マイネルエンペラー

牡5・58.0・丹内祐次

清水久詞・栗東

7枠13番

アドマイヤテラ

牡4・58.0・川田将雅

友道康夫・栗東

7枠14番

アラタ

牡8・58.0・大野拓弥

和田勇介・美浦

8枠15番

エルトンバローズ

牡5・58.0・西村淳也

杉山晴紀・栗東

8枠16番

タスティエーラ

牡5・58.0・松山弘平

堀宣行・美浦