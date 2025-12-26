12月27日（土）に中山競馬場で行われる、第42回ホープフルステークス（2歳オープン・牡牝・G1・芝2000m・1着賞金＝7000万円）の枠順は下記の通り。来年のクラシックも占う今年最後の2歳G1。デビューから重賞含む2連勝、共に低評価を覆す激走と意外性を見せるジャスティンビスタは2枠3番へ。重賞ウィナーとしてここは主役を張れる存在。好枠を引いて世代の頂点を目指す。注目の発走は15時45分。

混戦の2歳G1

1枠1番

ノチェセラーダ

牡2・56.0・A.プーシャン

杉山佳明・栗東

1枠2番

アーレムアレス

牡2・56.0・菱田裕二

橋口慎介・栗東

2枠3番

ジャスティンビスタ

牡2・56.0・北村友一

吉岡辰弥・栗東

2枠4番

ロブチェン

牡2・56.0・松山弘平

杉山晴紀・栗東

3枠5番

ノーウェアマン

牡2・56.0・木幡巧也

浅利英明・美浦

3枠6番

バドリナート

牡2・56.0・坂井瑠星

松永幹夫・栗東

4枠7番

テーオーアルアイン

牡2・56.0・横山武史

奥村豊・栗東

4枠8番

マテンロウゼロ

牡2・56.0・横山典弘

松永幹夫・栗東

5枠9番

メイショウハチコウ

牡2・56.0・三浦皇成

牧浦充徳・栗東

5枠10番

ウイナーズナイン

牡2・56.0・西村淳也

小栗実・栗東

6枠11番

フォルテアンジェロ

牡2・56.0・T.マーカンド

上原佑紀・美浦

6枠12番

アンドゥーリル

牡2・56.0・川田将雅

中内田充正・栗東

7枠13番

ショウナンガルフ

牡2・56.0・池添謙一

須貝尚介・栗東

7枠14番

ジーネキング

牡2・56.0・斎藤新

斎藤誠・美浦

8枠15番

アスクエジンバラ

牡2・56.0・岩田康誠

福永祐一・栗東

8枠16番

オルフセン

牡2・56.0・岩田望来

斎藤誠・美浦