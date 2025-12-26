65歳定年後、継続雇用で働けます。70歳になってから老齢年金をもらうと、その間の5年分はどうなるでしょうか？
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。
今回は、70歳になってから老齢年金をもらうと、その間の5年分の年金はどうなるのかについてです。
老齢年金の請求手続きをしなかった場合は、5年以内であれば、過去にさかのぼって一括で受け取れます。もしくは年金受給開始年齢を遅らせる繰り下げ制度により、ひと月あたり0.7％増額された年金を一生涯受け取れます。
年金を受け取る権利が発生してから5年を超えると、時効により受け取ることができなくなります。注意しましょう。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
今回は、70歳になってから老齢年金をもらうと、その間の5年分の年金はどうなるのかについてです。
Q：65歳定年後、継続雇用で働けます。70歳になってから老齢年金をもらうと、その間の5年分はどうなるでしょうか？「65歳の定年になっても継続雇用で働けます。老齢年金をもらわず働き、70歳になってから老齢年金をもらうとその間の5年分はどうなるでしょうか？」（宇山さん）
A：受給年齢から5年以内であれば、過去にさかのぼって一括でもらうか、繰り下げ制度により70歳から増額された年金を受給するか、選択できます結論からいうと、受給開始年齢から5年以内であれば、過去にさかのぼって一括でもらうか、繰り下げ制度により70歳から増額された年金を受給するか、選択できます。
老齢年金の請求手続きをしなかった場合は、5年以内であれば、過去にさかのぼって一括で受け取れます。もしくは年金受給開始年齢を遅らせる繰り下げ制度により、ひと月あたり0.7％増額された年金を一生涯受け取れます。
年金を受け取る権利が発生してから5年を超えると、時効により受け取ることができなくなります。注意しましょう。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)