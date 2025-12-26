【大雪警報】青森県・青森市、黒石市、十和田市に発表 26日21:43時点
気象台は、午後9時43分に、大雪警報を青森市、黒石市、十和田市に発表しました。
【警報エリアを確認】【大雪警報】青森県・青森市、黒石市、十和田市に発表 26日21:43時点
津軽、三八上北では、27日明け方まで大雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■青森市
□大雪警報【発表】
積雪 27日明け方にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
28日にかけて注意
■弘前市
□なだれ注意報
28日にかけて注意
■黒石市
□大雪警報【発表】
積雪 27日明け方にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 50cm
28日にかけて注意
■十和田市
□大雪警報【発表】
積雪 27日明け方にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
28日にかけて注意
■平川市
□なだれ注意報
28日にかけて注意
■平内町
□なだれ注意報
28日にかけて注意
■今別町
□なだれ注意報
28日にかけて注意
■蓬田村
□なだれ注意報
28日にかけて注意
■外ヶ浜町
□なだれ注意報
28日にかけて注意
■鰺ヶ沢町
□なだれ注意報
28日にかけて注意
■深浦町
□なだれ注意報
28日にかけて注意
■西目屋村
□なだれ注意報
28日にかけて注意
■大鰐町
□なだれ注意報
28日にかけて注意
■野辺地町
□なだれ注意報
28日にかけて注意
■七戸町
□なだれ注意報
28日にかけて注意
■横浜町
□なだれ注意報
28日にかけて注意
■東北町
□なだれ注意報
28日にかけて注意
■六ヶ所村
□なだれ注意報
28日にかけて注意