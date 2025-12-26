TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午後9時43分に、大雪警報を青森市、黒石市、十和田市に発表しました。

津軽、三八上北では、27日明け方まで大雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■青森市
□大雪警報【発表】
　積雪　27日明け方にかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報
　28日にかけて注意

■弘前市
□なだれ注意報
　28日にかけて注意

■黒石市
□大雪警報【発表】
　積雪　27日明け方にかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報
　28日にかけて注意

■十和田市
□大雪警報【発表】
　積雪　27日明け方にかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報
　28日にかけて注意

■平川市
□なだれ注意報
　28日にかけて注意

■平内町
□なだれ注意報
　28日にかけて注意

■今別町
□なだれ注意報
　28日にかけて注意

■蓬田村
□なだれ注意報
　28日にかけて注意

■外ヶ浜町
□なだれ注意報
　28日にかけて注意

■鰺ヶ沢町
□なだれ注意報
　28日にかけて注意

■深浦町
□なだれ注意報
　28日にかけて注意

■西目屋村
□なだれ注意報
　28日にかけて注意

■大鰐町
□なだれ注意報
　28日にかけて注意

■野辺地町
□なだれ注意報
　28日にかけて注意

■七戸町
□なだれ注意報
　28日にかけて注意

■横浜町
□なだれ注意報
　28日にかけて注意

■東北町
□なだれ注意報
　28日にかけて注意

■六ヶ所村
□なだれ注意報
　28日にかけて注意