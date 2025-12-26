【2025年】最も選ばれたAnker製品は？ モバイルバッテリー部門トップ5！ 1位は充電しながらスマホ操作可のモデル
Anker Japanは、2025年1月1日〜12月1日までの販売実績に基づき「Ankerベストセラーランキング2025」を公開しました。公式オンラインストアやAmazon、楽天市場などの実績を合計したものです。本記事では、多くのユーザーに支持されたモバイルバッテリー部門のトップ5を紹介します。
【画像】トップ3の製品一覧
2025年のトレンドとして、「端子一体型」や「ケーブル内蔵」といった、別途ケーブルを持ち運ぶ手間を省けるモデルが強く支持される結果となりました。いずれの製品も、日々の充電ストレスを軽減し、暮らしを快適にする工夫が凝らされています。(文:All About ニュース編集部)
モバイルバッテリー部門のトップ3製品第3位には、「Anker Power Bank (10000mAh, 22.5W, 2 Ports)」がランクイン。10000mAhの容量を備えつつ、かばんに入れて持ち運びやすいサイズ感が人気を博しています。第2位は、MagSafe対応の「Anker MagGo Power Bank (10000mAh, Slim)」です。強力な磁気でスマホに貼り付き、ケーブル不要でスマートに充電できる質感の良さが支持されました。第1位に選ばれたのは、USB Type-C一体型の「Anker Nano Power Bank (22.5W, Built-In USB-C Connector)」です。コードなしで充電しながらスマホを操作できる点が愛用者から高く評価されています。これらの上位製品は、機能性と持ち運びのしやすさを両立しているのが特徴です。
4位と5位にランクインした注目モデル第4位は、Lightning端子を内蔵した「Anker Nano Power Bank (12W, Built-In Lightning Connector)」です。本体が小さく軽量で荷物にならないため、サブのバッテリーとしても重宝されています。第5位には、ケーブル一体型の「Anker Power Bank (10000mAh, 22.5W)」が入りました。ケーブルを忘れる心配がなく、出張などの外出時でも安心して使用できる利便性が評価の理由です。
