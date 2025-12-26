高齢の親族に喜ばれた「横浜土産のグルメ」ランキング！ 2位「蔦金商店 元気のりのり」、1位は？
All About ニュース編集部は2025年12月8日、全国の20〜60代の男女250人を対象に「横浜土産」についてのアンケート調査を実施。この記事では、「高齢の親族に喜ばれた横浜土産のグルメ」ランキングの結果を横浜ガイドが発表します。
蔦金商店は横浜で老舗の海苔（のり）店で、お笑いタレント・出川哲朗さんの実家です。実兄の出川雄一郎さんが代表取締役を務めています。
「元気のりのり」は出川哲朗さんがパッケージに登場している、実家ならではの商品。焼のり（8切5枚×11袋入）、味付のり（8切5枚×11袋入）、ワサビのり（8切5枚×11袋入）の3種類があります。
使われている海苔は、早い時期に採取した有明海産とのことです。
回答者からは、「お土産で持っていくと高齢の方にとても喜んでもらえたからです」（20代男性／東京都）、「軽くて食べやすく、日常の食卓で使いやすい点が喜ばれました。味がしっかりしているので、年配の方でも楽しみやすく、負担なく贈れると感じたためです」（30代女性／秋田県）、「日持ちするし、嫌いな人はいないと思う」（30代女性／大阪府）という声が上がっています。
崎陽軒のシウマイは1928年に誕生。発売以来、横浜市民を中心とする多くの人に支持され、横浜土産の定番となりました。
「昔ながらのシウマイ」は発売時から変わらないレシピで製造されています。豚肉と干帆立貝柱の豊かな味わいが特長で、冷めてもおいしく食べられるように工夫されています。
2012年に登場した「おいしさ長もち 昔ながらのシウマイ」は冷蔵保存でおいしさが長持ちする商品（賞味期限は製造日を含めて15日間）。電子レンジで温めれば、いつでもできたてのシウマイを楽しむことができます。
回答者からは、「シュウマイは、私の母世代が好きですね。ご飯のおかずにもなって、便利なのも、あると思います」（40代女性／岐阜県）、「高齢者でも知ってる定番商品＆おいしいので。おみやげに買ってきてと頼まれる」（30代女性／山形県）、「昔から変わらない味で安心するそうです」（50代女性／静岡県）という声が上がっています。
※回答者のコメントは原文ママです
調査方法：インターネット調査
回答者属性：全国20〜60代の250人（20代：52人、30代：102人、40代：52人、50代：34人、60代：10人）
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
この記事の執筆者：田辺 紫 プロフィール
神奈川県在住コピーライター。2001年2月より総合情報サイト「All About」で横浜ガイドを務める。2009年4月、第3回かながわ検定 横浜ライセンス1級取得。「横浜ウォッチャー」として、ブログ、SNSを運営。(文:田辺 紫)
