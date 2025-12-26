「やばすぎるでしょ…」インフルエンサー、AI加工のトラブル告白「AIの方がブスなことってあるんだ」
インフルエンサーのSHIORIさんは12月25日、自身のX（旧Twitter）を更新。ウエディングショップとのトラブルを明かしました。
【写真】「まじ誰」顔が別人に!?
コメントでは、「やばすぎるでしょ…」「ウェディングショップのリテラシーどうなってるの」「法律とか規約とかしらんけど、結局お客さんが不愉快になってるわけだからね」「こういうトラブル増えそう怖い」との声が寄せられました。
(文:勝野 里砂)
生成AIによるトラブル明かすSHIORIさんは「ここのウェディングショップ、掲載許可出してなかったら私の顔を生成AIで加工して掲載しててわろたwwwまじ誰」とつづり、1枚の写真を掲載。24日に公開されたSHIORIさんのウエディングフォトとほぼ同じ構図で、ピンクのドレスを着た女性がポーズを決める場面が写っています。女性の顔はSHIORIさんと別人ですが、SHIORIさんのウエディングフォトから作られた画像のように見えます。
ショップとのLINE公開26日には当該ショップとのLINEのやりとりを公開したSHIORIさん。ショップ側から、「私がインフルエンサーなのに 『ウェディングフォトをアップする際にタグ付けしてくれなかったから、まるでショップで貸したドレスやアクセサリーがあなたの物のように見えるため著作権侵害だ』」などの主張をされたようです。今後の展開を注視したいですね。
