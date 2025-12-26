ポップしなないでが、メジャー4thフルアルバム『Bye』を2026年3月18日にリリースする。

本情報は、本日東京 渋谷CLUB QUATTROにて開催された『“Pop'n'Roll ZOMBIES” tour』ファイナル公演にて発表されたもの。さらに4月18日の神奈川 F.A.D YOKOHAMA公演を皮切りに、全15公演をめぐる全国ワンマンツアー『Bye, Bye, Bye!!』を開催することも発表された。

ツアーのファイナル公演は6月27日の東京 Zepp Shinjuku(TOKYO)公演となる。なお本日21時よりチケットファンクラブ先行及びオフィシャル先行がスタートしている。

さらに、ポップしなないでは現在、結成10周年を記念してメンバー2人の『10のやりたいこと』企画を開催中だが、今回、“やりたいこと”の1つであるLINEスタンプの発売を発表。ポップしなないでの数々のMVやグッズデザインを手掛けるクリエイター 伊豆見香苗とのコラボレーションスタンプの販売が開始された。

こちらで9つの“やりたいこと”が公開されていることとなり、残り1つの“やりたいこと”も後日公開される予定だ。

■メンバーコメント

とても良いアルバムが出来たので、全国各地でワンマンライブをすることにしました。ふと思い立ったらアルバムを聴いて、もし気に入ったらえいやと腰を上げてライブに来てみてください。迂闊に一生の思い出が出来たりします。

