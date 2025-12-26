DISH//が、約3年ぶり6枚目となるフルアルバム『aRange』を2026年4月1日にリリース。さらに、本作のリリースを記念したライブツアー『DISH// HALL TOUR 2026 “aRange”』を4月23日より開催する。

本作は、メンバーそれぞれが制作してきた100曲以上のデモの中から、「今、届けたい楽曲」を厳選。新たに“アレンジ（Arrange）”を施した新録曲群と、DISH//ならではの楽曲ジャンルの“幅（a Range）”を提示することをテーマとしている。

収録曲には、フジテレビ系『めざましテレビ』テーマソング「朝、月面も笑っている」や、アニメ『逃げ上手の若君』主題歌「プランA」などを収録。ほか収録楽曲の詳細は後日発表予定となる。

本作は初回生産限定盤、通常盤に加え、ファンクラブ『皿組GOLD』会員限定商品として『完全生産限定 aRange BOX』、『完全生産限定 Value Edition』の全4形態で展開。初回生産限定盤の特典Blu-rayには、9月に開催された野外ライブ『DISH// SUMMER AMUSEMENT ’25 - GAME -』より、奇跡の晴天に恵まれたDAY2のライブ映像が収録。さらに、同公演2日分のライブスチールを収めたブックレットが封入される。

また、『完全生産限定 aRange BOX』はオリジナルグッズを同梱したBOX仕様に。特典Blu-rayには、初のファンクラブツアー『DISH// FC TOUR 2025「愛してるぜベイベー//」』より、7月12日に行われたKT Zepp Yokohama公演のライブ映像が収録される。

なお、ジャケットビジュアルや収録楽曲などの詳細は後日発表予定だ。

（文=リアルサウンド編集部）