【2027年卒就活生】就職人気企業ランキング「男性」　3位Sky、2位伊藤忠商事、1位は？　学情調査

学情は2025年12月1日 、2027年卒学生対象「就職人気企業ランキング」の男女別トップ50を発表した。

「男性」トップ10は？

男性部門のトップ10を見ていこう。

1位：任天堂、2位：伊藤忠商事、3位：Sky、4位：バンダイ、5位：味の素、6位：コナミグループ、7位：三菱商事、8位：東宝、9位：アイリスオーヤマ、10位：バンダイナムコエンターテインメントとなった。

学情は次のように指摘する。

「任天堂が、総合ランキング8年連続1位の伊藤忠商事を押さえてトップに立ちました。男性ランキングでは2位が続いていましたが、今回は『ニンテンドースイッチ2』の大ヒットが押し上げた形です。ゲーム業界では、6位にコナミグループ、10位バンダイナムコエンターテインメント、11位カプコン、15位セガが前年から順位を上げて上位に並びました」

調査は2025年3月1日〜10月31日、2027年3月卒業予定の全国大学3年生、大学院1年生を対象にした。有効回答数は1万5492件。調査方法は、（１）Ｒｅ就活キャンパス登録学生へメールにて告知。Web上の入力フォームによる回収、（２）弊社主催のイベント来場学生へのWeb入力フォームによるアンケート調査及び回収。回答方法は選択式（最大5社）。