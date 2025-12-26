¡ÖÁ´°÷¤¬ÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡×ÃË»Ò¡¦Åì³¤ÂçÁêÌÏ¤¬15Ç¯¤Ö¤êV¡¡½÷»Ò¤ÏÂçÀ®¤¬13Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÄºÅÀ¡Ú¥µ¥Ë¥Ã¥¯¥¹´úÃæ³Ø½ÀÆ»¡Û
¡¡½ÀÆ»³¦¤Î¥Û¡¼¥×¤¿¤Á¤¬ÅÀ¼è¤ê¼°¤ÎÃÄÂÎÀï¤ÇÆ®¤¦¡Ö2025¥µ¥Ë¥Ã¥¯¥¹´úÊ¡²¬¹ñºÝÃæ³ØÀ¸½ÀÆ»Âç²ñ¡×¤¬26Æü¡¢Ê¡²¬¸©½¡Áü»Ô¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£³¤³°Àª¤ò´Þ¤àÃË½÷·×115¥Á¡¼¥à¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡£5¿ÍÀ©¤ÎÃË»Ò¤ÏÅì³¤ÂçÁêÌÏ¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤¬15Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¡¢3¿ÍÀ©¤Î½÷»Ò¤ÏÂçÀ®¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¤¬13Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¤½¤ì¤¾¤ì²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡Åì³¤ÂçÁêÌÏ¤ÏÃË»Ò·è¾¡¤Ç¹ñ»Î´Ü¤ò3¡½1¤ÇÇË¤ê¡¢2010Ç¯Âç²ñ°ÊÍè¤Î²¦ºÂ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£ÀèË¯¤Î¹â¶¶¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬°ìËÜ¾¡¤Á¤Ç¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¤¡¢¼ç¾¤òÃ´¤¦¼¡Ë¯¤ÎÂçÌî¡ÊÆ±¡Ë¤âÁ¯¤ä¤«¤ÊÂç³°´¢¤ê¤Ç°ìËÜ¾¡¤Á¤·¤ÆÎ®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¤¿¡£ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿ÂçÌî¤Ï¡ÖÁ´°÷¤¬¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤òÁ´Éô½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¡¢´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡¡½÷»Ò·è¾¡¤Ï¡¢ÂçÀ®¤¬¸ÞÛêÅì¡ÊÆàÎÉ¡Ë¤Ë1¡½0¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£Âç²ñ3Ï¢ÇÆÃæ¤ÎÆñÅ¨¤òÁê¼ê¤Ë°ìÊâ¤â°ú¤«¤º¡¢Ãæ·ø¤ÎÌîÅÄ¡Ê1Ç¯¡Ë¤Ë¤è¤ë1¾¡¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£¼ç¾¤Î¾¾°æ¡Ê2Ç¯¡Ë¤ÏÍ¥¾¡´ú¤ò¼ê¤Ë¡ÖÍèÇ¯¤ÎÁ´¹ñÃæ³Ø¹»Âç²ñ¡ÊÁ´Ãæ¡Ë¤â¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ê»³ºêÀ¶Ê¸¡Ë
¢¡¥µ¥Ë¥Ã¥¯¥¹´úÃæ³Ø½ÀÆ»¤ÎÀ®ÀÓ
¡Ú½÷»Ò¡Û
¢¦½à¡¹·è¾¡
¸ÞÛêÅì¡ÊÆàÎÉ¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡1¡½1ÂåÉ½Àï¡¡¡¡·É°¦¡ÊÊ¡²¬¡Ë
±§¼£½ÀÆ»²ñ¡ÊµþÅÔ¡Ë¡¡¡¡3¡½0¡¡¡¡ÍÅÄ·Ù¿´´Û¡Êº´²ì¡Ë
USA¾®ÁÒ½Î¡ÊÂçÊ¬¡Ë¡¡¡¡2¡½0¡¡¡¡¾®Ìî¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë
ÂçÀ®¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2¡½1¡¡¡¡À¸¸÷³Ø±à¡ÊÆÁÅç¡Ë
¢¦½à·è¾¡
¸ÞÛêÅì¡¡¡¡1¡½1ÆâÍÆ¾¡¤Á¡¡¡¡±§¼£½ÀÆ»²ñ
ÂçÀ®¡¡¡¡¡¡2¡½0¡¡¡¡USA¾®ÁÒ½Î
¢¦·è¾¡
ÂçÀ®¡¡¡¡¡¡1¡½0¡¡¡¡¸ÞÛêÅì
¡ß¾¾°æ¡¡¡¡°ú¤Ê¬¤±¡¡¡¡¹ÃÈå¡ß
¢þÌîÅÄ¡¡ ¹ç¤ï¤»µ»¡¡¡¡Æ£°æ¡ü
¡ßÄ¹Âô¡¡¡¡°ú¤Ê¬¤±¡¡¡¡Ãæ¾ò¡ß
¡ÚÃË»Ò¡Û
¢¦½à¡¹·è¾¡
Êü½Ð¡ÊÂçºå¡Ë¡¡¡¡ 2¡½2ÆâÍÆ¾¡¤Á¡¡¡¡ºë¶Ì±É
Åì³¤ÂçÁêÌÏ¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¡¡¡¡1¡½1ÂåÉ½Àï¡¡¡¡¥ß¥ä¥¶¥¥Ã¥º¡ÊµÜºê¡Ë
¿òÆÁ¡Ê¹Åç¡Ë¡¡¡¡ 2¡½1¡¡¡¡ÂçÀ®¡Ê°¦ÃÎ¡Ë
¹ñ»Î´Ü¡ÊÅìµþ¡Ë¡¡¡¡ 4¡½0¡¡¡¡Ìë¿Ü¡ÊÊ¡²¬¡Ë
¢¦½à·è¾¡
Åì³¤ÂçÁêÌÏ¡¡¡¡2¡½2ÆâÍÆ¾¡¤Á¡¡¡¡Êü½Ð
¹ñ»Î´Ü¡¡¡¡ 2¡½2ÆâÍÆ¾¡¤Á¡¡¡¡¿òÆÁ
¢¦·è¾¡
Åì³¤ÂçÁêÌÏ¡¡¡¡3¡½1¡¡¡¡¹ñ»Î´Ü
¢þ¹â¶¶¡¡¡¡Æâ¸Ô¡¡¡¡ÀÐ»³¡ü
¢þÂçÌî¡¡¡¡Ê§¤¤¹ø¡¡¡¡ËÌÈø¡ü
¡ßÉÙ³ß¡¡¡¡ °ú¤Ê¬¤±¡¡¡¡À¾»³¡ß
¡ü¾¾±º¡¡¡¡ Âç³°´¢¤ê¡¡¡¡¹Â¶¶¢þ
¢þ¼Æ»³¡¡¡¡Í¥Àª¾¡¤Á¡¡¡¡¾åºä¡ü