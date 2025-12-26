Á´¹ñÎòÂå2°Ì ¡íºÒ³²µé¡í¤Îµ¤²¹¡Ö41.4¡î¡×¤ËÄÅÇÈÈòÆñ¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥¯¥Þ¡×¡ÄÌÔ°Ò¿¶¤ë¤Ã¤¿¼«Á³ºÒ³² 2025Ç¯ÀÅ²¬¸©¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë②
¡ÖºÒ³²¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤ÏºÒ³²¥ì¥Ù¥ë¤Î¸·¤·¤¤½ë¤µ¤ä¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎÎµ´¬¤Ê¤É¡¢¼«Á³¤ÎÌÔ°Ò¤ËËÝÏ®¤µ¤ìÂ³¤±¤¿1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£
¶µ·±¤ä²ÝÂê¤òÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤²¡¢È÷¤¨Â³¤±¤ë°Õ¼±¤¬¶¯¤¯µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ÛÄ¥Áö¤Ã¤¿¡ÖÄÅÇÈ·ÙÊó¡×
7·î30Æü¡¢¥«¥à¥Á¥ã¥Ä¥«È¾ÅçÉÕ¶á¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëÂçÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¡¢¸©Æâ¤Ë¤â¶ÛÄ¥¤¬Áö¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±è´ßÉô¤ËÄÅÇÈ·ÙÊó¤¬½Ð¤µ¤ì¡¢Ìó8000¿Í¤¬ÈòÆñ¡£²¼ÅÄ¹Á¤Ç¤Ï60¥»¥ó¥Á¤ÎÄÅÇÈ¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¿¤Ë¤«¤«¤ï¤ë´í¸±¤Ê½ë¤µ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËºÒ³²µé¤Ç¤·¤¿¡£ 8·î6Æü¡¢ÀÅ²¬»Ô½Ù²Ï¶è¤ÇÁ´¹ñÎòÂå2°Ì¥¿¥¤¤È¤Ê¤ëºÇ¹âµ¤²¹41.4¡î¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤Î½ë¤µ¤Ë¡¢¼èºà¤·¤¿µ¼Ô¤â...
¡ã²®ÌîÃ¶µ¼Ô¡ä¡ÖÂ¾ì¤Ïº½¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡Ä¥¢¥Ä¡ª¤¹¤°¤Ë¿å¤ËÆþ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê½ë¤µ¤Ç¤¹¡×
²Æ¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹¤ÏÊ¿Ç¯¤ÈÈæ¤Ù¥×¥é¥¹2.36¡î¤ÇÅý·×»Ë¾åºÇ¹â¤È¤Ê¤ê¡¢µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡Ö¿ô½½Ç¯¤Ë°ìÅÙ¥ì¥Ù¥ë¤Î°Û¾ïµ¤¾Ý¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉÍ¾¾¤ÇÌÔÎõ¤Ê±«¡¢¿»¿åÈï³²
8·î16Æü¤Ë¤Ï¡¢ÉÍ¾¾»Ô¤Ç1»þ´Ö¤Ë100¥ß¥ê¤òÄ¶¤¨¤ëÌÔÎõ¤Ê±«¤¬2²ó´ÑÂ¬¤µ¤ì¡¢Å·Îµ¶è¤ÎÁ¥ÌÀ¡Ê¤Õ¤Ê¤®¤é¡ËÃÏ¶è¤Ç¤Ï50·ï°Ê¾å¤Î¿»¿åÈï³²¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¼«Âð¤¬¾²¾å¿»¿å¤·¤¿¿Í¡ä¡Ö³°¤Ï¤³¤³¡£¡Ê¿å¿¼¤Ï¡Ë50¥»¥ó¥Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡Ø¤è¤½¤ÎÏÃ¤À¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¼«Ê¬¤Î½ê¤Ë¡ÊÈï³²¤¬Íè¤¿¡Ë¡× º£Ç¯¤Î´Á»ú¤Ï¡Ö·§¡× ¸©Æâ¤Ç¤âÌÜ·â170·ï
2025Ç¯¤Î´Á»ú¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö·§¡×¡£Á´¹ñ¤Ç13¿Í¤¬»àË´¤¹¤ë¤Ê¤ÉºÒ³²µé¤Î¥¯¥ÞÈï³²¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
¸©Æâ¤Ç¤â2025Ç¯ÅÙ¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤ÏÌó170·ï¤¢¤ê¡¢ÉÙ»ÎµÜ»Ô¤Î¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÂÀ×¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥Þ¤ËÂÐ¤¹¤ë·Ð¸³ÉÔÂ¤ò¤É¤¦Êä¤¦¤«¡£¤³¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤ò¼õ¤±¡¢11·î27Æü¤Ë¤Ï·Ù»¡¤ä»Ô¤Î¿¦°÷¤Ê¤É¤¬¶ÛµÞ½ÆÎÄ¤Î·±Îý¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ÖÁ´²õ¡×¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡ÄÈ½Äê¤ÎÊÉ
¤½¤·¤Æ9·î¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¡Ö¹ñÆâºÇÂçµé¡×¤ÎÎµ´¬¤Ï¤Þ¤Á¤Î»Ñ¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
9·î5Æü¡¢ÂæÉ÷15¹æ¤Î±Æ¶Á¤ÇÀÅ²¬¸©ËÒÇ·¸¶»Ô¤«¤éµÈÅÄÄ®¤Ë¤«¤±¤ÆÈ¯À¸¤·¤¿¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎÎµ´¬¡£¿äÄêÉ÷Â®¤ÏÌó75¥áー¥È¥ë¤ËÃ£¤·¡¢µÈÅÄÄ®¤Ç1¿Í¤¬»àË´¡¢ËÒÇ·¸¶»Ô¤Ç¤Ï½»Âð¤Ê¤É1300Åï°Ê¾å¤ËÈï³²¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
¸øÅª»Ù±ç¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤ë¤¦¤¨¤ÇÉ¬Í×¤Ê¡ÖÈï³²Ç§ÄêÄ´ºº¡×¡£¤½¤ÎÈ½Äê·ë²Ì¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÈïºÒ¼Ô¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÈïºÒ¼Ô¡ä¡Ö¤³¤³¤Î²°º¬¤¬È¾Ê¬Èô¤Ð¤µ¤ì¤Æ¡¢±«¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡ÊÈ½Äê·ë²Ì¤Ï¡ËÁ´²õ¤À¤È»×¤Ã¤¿¤¬Á´²õ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤ó¤Ç¡×
²¾¤Ë°ìÉôÊ¬¤ËÂç¤¤ÊÈï³²¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¾ì½ê¤ÎÈï³²¤ÎÄøÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÁ´²õ¡×¤ÎÈ½Äê¤¬½Ð¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢Ê£¿ô¤Î½»¿Í¤¬ºÆÄ´ºº¤ò°ÍÍê¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãºÆÄ´ºº¤ò¼õ¤±¤¿½»Ì±¡ä¡Ö20ÅÀ°Ê¾å¤Ç¡ØÈ¾²õ¡Ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²È¤òÄ´¤Ù¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é19ÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£ÀÚ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤È1ÅÀ¤¢¤ì¤Ð¡¢¤â¤é¤¨¤ëÊä½õ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢ÇÜ¤¯¤é¤¤¡×
¤ï¤º¤«¤ÊÅÀ¿ô¤Îº¹¤Ç»Ù±ç¤Î³Û¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¸½¼Â¤Ë¡¢½»Ì±¤Ï¤ä¤ê¤¤ì¤Ê¤¤»×¤¤¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£20¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¤ÎÅÝÌÚ¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë
¡ã²®ÌîÃ¶µ¼Ô¡ä¡ÖËÒÇ·¸¶»Ô¤ÎÃæ¤Ç¤âÈï³²¤¬Âç¤¤¤»þ¥±Ã«ÃÏ¶è¤Ç¤¹¡£Îµ´¬¤ÎÈï³²¤«¤é3¤«·î¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Î¿¹ÎÓ¤ÏÈ¯ºÒÅö»þ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¤Ê¤®ÅÝ¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
²ÝÂê¤Ï½»Âð¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÒÇ·¸¶»Ô¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢Ìó20¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¤Ë¤ï¤¿¤ë¿¹ÎÓ¤ÎÅÝÌÚ¤¬¡¢È¯ºÒÅö»þ¤Î¤Þ¤Þ¼ê¤Ä¤«¤º¤Ç»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
12·î18Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿½»Ì±ÀâÌÀ²ñ¡£¸©¤Ï¶ÛµÞÀ¤Î¹â¤¤¿¹ÎÓ0.9¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¤ÎÀ°È÷¤òÍè·î¡Ê2026Ç¯1·î¡Ë²¼½Ü¤«¤é»Ï¤á¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÁ´ÂÎ¤Î¤´¤¯°ìÉô¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Î¿¹ÎÓ¤ÏÀ°È÷¤Î¥á¥É¤¬Î©¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢½»Ì±¤«¤é¤ÏÆó¼¡ºÒ³²¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã»²²Ã¤·¤¿½»Ì±¡ä¡Ö¤¢¤½¤³¤âÌÚ¤âº¬¤Ã¤³¤´¤ÈÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤µ¤ì¤ë¡©¡×
¡ã¸©»ÖÂÀ¿º¸¶ÇÀÎÓ»öÌ³½ê ÌðÅç¶©¾ÏÇÀ»³Â¼À°È÷ÉôÄ¹¡ä¡ÖÀè¤Û¤É¤âÀâÌÀ¤·¤¿¤è¤¦¤ËºÒ³²ÂÐºö»ö¶È¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¡Ø¿¹¤ÎÎÏºÆÀ¸»ö¶È¡Ù¤¬¤É¤³¤Ç¤âËüÇ½¤Ë¤Ç¤¤ë»ö¶È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡×
¡ã»²²Ã¤·¤¿½»Ì±¡ä¡Ö¤¿¤À³Î¼Â¤Ë±«¤¬¹ß¤ì¤Ð¡¢Êø¤ì¤ë¤È»×¤¦¤è¡× ¡ÖÆó¼¡ºÒ³²¤Î´í¸±À¤¬¹â¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¼«Ê¬¤â¡¢Â¿¤¯¤Î½»Ì±¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¿¹ÎÓ¤ÎÀ°È÷¤¬Ì¤Äê¤À¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ËÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤¡×
È¯À¸¤«¤é3¤«·îÈ¾¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²ÝÂê¤¬»³ÀÑ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£