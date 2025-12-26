ÁªµóÈñÍÑ1²¯±ß¡Ä³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·µÄ²ñ¤Î²ò»¶... ÌÂÁö¤·¤¿°ËÅì»ÔÀ¯¡È¶õÇò¤ÎÈ¾Ç¯¡É¤«¤éºÆÀ¸¤Ø 2025Ç¯ÀÅ²¬¸©¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë①
·ãÆ°¤Î1Ç¯¤ÎÌ¤Íè¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ë¥åー¥¹¡£ÅÄµ×ÊÝ¿¿µªÁ°»ÔÄ¹¤ò½ä¤Ã¤ÆÍÉ¤ì¤¿°ËÅì»ÔÀ¯¤Ç¤¹¡£»ÔÌ±¤¬Áª¤ó¤À»ÔÄ¹¤Ë¤è¤ë»ÔÀ¯¤Îº®Íð¡£¥È¥Ã¥×¤Î»ñ¼Á¤ÈÍ¸¢¼Ô¤ÎÈ½ÃÇ¤¬Ìä¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÁªµóÈñÍÑ1²¯±ß¡Ä³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·µÄ²ñ¤Î²ò»¶... ÌÂÁö¤·¤¿°ËÅì»ÔÀ¯¡È¶õÇò¤ÎÈ¾Ç¯¡É¤«¤éºÆÀ¸¤Ø 2025Ç¯ÀÅ²¬¸©¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë①¡Ö³ØÎòº¾¾Î¡×¤È¡Ö¼Ç¤Å±²ó¡×
¡ã°ËÅì»Ô ÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¡ÊÅö»þ¡Ë¡ä¡Ö¤µ¤¡¡¢°ËÅì¤ÎÀ¯¼£¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤¾¡ª¡×
2025Ç¯5·î²¼½Ü¤«¤é10·îËö¤Þ¤Ç°ËÅì»Ô¤Î»ÔÄ¹¤òÌ³¤á¤¿ÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»á¡£5·î¤Î»ÔÄ¹Áª¤Ç¤Ï¿·¤¿¤Ê¿Þ½ñ´Û¤Î·úÀßÃæ»ß¤Ê¤É¤òÁÊ¤¨¡¢»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢½¢Ç¤¸å¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤Æ³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¡ÊÅö»þ¡Ë¡ä¡ÖÂ´¶È¤Ï³ÎÇ§¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£½üÀÒ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
7·î2Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤ÏºÇ½ª³ØÎò¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÅìÍÎÂç³ØÂ´¶È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½üÀÒ¡×¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
7·î7Æü¤Ë¤Ï¡ÖÉ¬Í×¤Ê¼êÂ³¤¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¤éÂ®¤ä¤«¤Ë¼Ç¤¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤ï¤º¤«24Æü¸å¤Î7·î31Æü¡£
¡ãÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¡ÊÅö»þ¡Ë¡ä¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¤³¤ÎÃÏ°è¤ò¼é¤êÈ´¤¯¤³¤È¡£É¬¤º·ë²Ì¤Ç³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÊÖ¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¼Ç¤¤òÅ±²ó¤·¡¢Â³Åê¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö19.2ÉÃ¡×¤ÎÊÛÌÀ
µÄÄ¹¤é¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÖÂ´¶È¾Ú½ñ¡×¤Î¡Ö¥Á¥é¸«¤»¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ê¿ô»ú¤ò¼¨¤·¤ÆÈÝÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¡ÊÅö»þ¡Ë¢¨8·î É´¾ò°Ñ°÷²ñ¡Ë¡ä¡ÖÊóÆ»¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ø¥Á¥é¸«¤»¡Ù¤Î»ö¼Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ìó19.2ÉÃ¤Û¤É¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Èµ²±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ë»ÔÌ±¤«¤é¤Ï¡Ö¡Ê¿ô»ú¤¬¡ËºÙ¤«¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö°ËÅì¤Î»ÔÌ±¤ò¤Ê¤á¤Æ¤ë¤è¡¢¤¢¤Î¿Í¤Ï¡£°ËÅì¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤è¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º®Íð¤ÎÂå½þ¤Ï¡Ö1²¯±ß¡×
ÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤ò¼õ¤±µÄ²ñ¤ò²ò»¶¤µ¤»¤¿¤³¤È¤ËÈ¼¤¦10·î¤Î»ÔµÄÁª¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Î¼º¿¦¤ËÈ¼¤¦12·î¤Î»ÔÄ¹Áª¡£¤«¤«¤Ã¤¿ÈñÍÑ¤Ï¹ç¤ï¤»¤ÆÌó1²¯±ß¤Ë¾å¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÄµ×ÊÝ»á¤ÏÂÐ³°¸øÌ³¤òÁê¼¡¤¤¤Ç·çÀÊ¤·¡¢ÄêÎã²ñ¸«¤Ç¤Ïµ¼Ô¤Î¼ÁÌä¤Ø¤Î²óÅú¤òµñÈÝ¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£»Ô¤Ë¤Ï¶ì¾ð¤Ê¤É¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬1Ëü·ï°Ê¾å´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£È¾Ç¯¤ò·Ð¤Æ¿·»ÔÄ¹¤Ø
¡ãÅÄµ×ÊÝ»á¡ä¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¤Î¶¯¤µ¤È¡¢»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ»ä¤¬¼«¤éÀï¤¦»ÔÄ¹¤È¤·¤Æ·èÃÇ¤ò¤·¡¢Àï¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
2ÅÙÌÜ¤ÎÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤ò¼õ¤±¤Æ¼º¿¦¤·¡¢Î×¤ó¤À½ÐÄ¾¤·Áªµó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢4131É¼¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤êÍîÁª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã°ËÅì»ÔÌ±¡äQ. È¾Ç¯´Ö¤Î°ËÅì»Ô¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡© ¡Ö¡ÊÈ¾Ç¯´Ö¤Î°ËÅì»Ô¤Ï¡Ë»à¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¤è¡× ¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º°Â¿´¡× Ìä¤ï¤ì¤¿»ÔÄ¹¤Î»ñ¼Á¤ÈÍ¸¢¼Ô¤ÎÈ½ÃÇ
»ÔÀ¯¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤òË¾¤à»ÔÌ±¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢43ºÐ¤Î¿·¿Í¡¢¿ùËÜ·ûÌé¡Ê¤¹¤®¤â¤È¡¦¤«¤º¤ä¡Ë»á¤Ç¤¹¡£
2»ù¤ÎÉã¤Ç¡¢ÁªµóÁª¤Ç¤Ï»ÔµÄ¤Î·Ð¸³¤ä¹ÔÀ¯½ñ»Î¤È¤·¤Æ¤ÎÃÎ¼±¤òÀ¸¤«¤·¡¢¼Â¸½²ÄÇ½¤ÊÀ¯ºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¤È¥¢¥Ôー¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã°ËÅì»Ô ¿ùËÜ·ûÌé»ÔÄ¹¡ä¡Ö³§¤µ¤ó¤¬º¤¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï°ì½ï¤ËÇº¤ß¡¢³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¾Ð¤¤¡¢ÎÞ¤·¡¢»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿Æ¯¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ËÅì»ÔÌò½ê¤òÉ¬¤ººî¤Ã¤Æ¤ß¤»¤Þ¤¹¡£°ì½ï¤Ë¤³¤Î¿·¤·¤¤°ËÅì»Ô¤ÎÌ¤Íè¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
Ìä¤ï¤ì¤¿»ÔÄ¹¤Î»ñ¼Á¤ÈÍ¸¢¼Ô¤ÎÈ½ÃÇ¡£°ËÅì»Ô¤Ï¹â¤¤¼ø¶ÈÎÁ¤òÊ§¤¦·Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
