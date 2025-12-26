◇スーパーバンタム級 WBA＆WBC＆WBO1位・中谷潤人(M.T)＜12回戦＞WBC10位 セバスチャン・エルナンデス(メキシコ)（2025年12月27日 サウジアラビア・リヤド ムハマド・アブド・アリーナ）

プロボクシング興行「リヤド・シーズン THE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI」でスーパーバンタム級転向初戦に臨む中谷潤人（27＝M.T、31勝24KO）が26日、リヤド市内のグローバルシアターで公開計量に臨んだ。

事前に非公開で行われた公式計量では、中谷はリミットより100グラム軽い55.2キロでパス。WBO同級10位のセバスチャン・エルナンデス（25＝メキシコ、20勝18KO）は54.8キロだった。

公開計量を終えた中谷は日の丸を背負い、エルナンデスと14秒のフェースオフ。仕上がりを問われると「良い調整ができたので明日はビッグバンがさく裂すると思います」と宣言し、場内のどよめきを誘った。来年には世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）が予定されていることを問われると「初めてのスーパーバンタム級での試合なので、そこはしっかり経験を積んで次へつなげていければなと思います」と話すにとどめた。

興行を主催する米リング誌によると、中谷vsエルナンデスは現地午後2時30分（日本時間同8時30分）に入場開始となっている。