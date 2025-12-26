・27日（土）の天気

北日本を中心に大雪や猛吹雪の続くところがあるでしょう。全国的に厳しい寒さとなりそうです。

●西日本、沖縄

雪は朝には止むところが多いですが、鳥取は午後にかけても雪や雨の降る可能性があります。朝は0℃以下の冷え込みとなるところが多いため、路面の凍結によるスリップ事故などにご注意ください。日中の気温は26日（金）よりは上がり、強い風も収まりますが、真冬並みの寒さが続くでしょう。

●東日本

東海や関東は晴れますが、26日（金）より寒さが増し、最高気温は各地で一桁。名古屋は7℃、東京9℃の見込みです。北陸は一旦雪が止んでも、午後は再び雨や雪が降り、雷を伴って強まるおそれがあります。

●北日本

日本海側を中心に断続的に雪が降り、風も強い状態が続くでしょう。大雪や猛吹雪による交通障害に警戒が必要です。朝は各地で氷点下の冷え込みとなり、旭川は氷点下10℃。日中も気温が上がらず、北海道は真冬日となりそうです。

・週間予報

●大阪〜那覇

28日（日）は広く晴れ間があるでしょう。那覇は29日（月）以降、雨の降りやすい日が続きそうです。29日（月）と30日（火）は15℃前後まで上がるところが多くなりますが、元日は再び寒さが戻り、福岡は9℃の見込みです。

●新潟〜名古屋

太平洋側は晴れる日が続きますが、北陸は雨や雪の降る日が多くなるでしょう。28日（日）には寒さが和らぎ、31日（水）にかけては厳しい寒さはなさそうです。

●旭川〜福島

28日（日）は日本海側の雪も一旦やみますが、その後も雪や雨の降る日が続くでしょう。29日（月）、30日（火）は気温が上がりますが、年明けは再び寒さが厳しくなりそうです。数日ごとに寒暖差が大きくなるため、路面状況の悪化などにお気をつけください。