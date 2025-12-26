BS10の野球トークバラエティー「ダグアウト!!!」（木曜後10・00）が25日に放送され、川口和久氏（66）と西山秀二氏（58）の元カープバッテリーがそろってゲスト出演。抜群のトークスキルで大人気の西山氏が自身の私生活についてぶっちゃけ、ボケまくった。

「ガチャガチャダグアウト」のコーナーで「カープを離れる時」のカードを引いたのが川口氏。広島球団初のFA移籍となり、「パイオニアになっちゃった」と歴史に名を刻んだ31年前の川口氏だが、すったもんだの末に“巨人キラー”が巨人に移籍すると、広島ファンからは「この裏切り者！」「金で行ったんか！」などと罵声を浴びたという。

だが、FA移籍だった川口氏とは違い、西山氏は2004年オフに自由契約を選択して巨人に移籍。「僕は自由契約で離れてますから風当たりは強くなかったです」と振り返る。

そして、川口氏が「自由契約？」と聞き返すと、西山氏は「はい。僕はFAはしてないです。FAしたんは家族だけです」と笑顔でいきなりボケた。

実はその前の「○×ダグアウト」のコーナーで出た「引退を決めた時、家族以外に相談した人がいる」という質問にそろって「×」を出していた2人。

川口氏は妻にだけ事前に相談したと明かしていたが、西山氏はこの時にも「僕はね、この時期、訳あって一人で住んでましたから」と笑顔で明かし、今回の番組MCを務めたお笑いコンビ「ますだおかだ」の岡田圭右（57）から「なんか、え〜っと…俺も気持ち分かりそうな感じやね」と同情を寄せられていた。

「だから“愛人に”（相談）とか言えないじゃないですか」とここでもひとボケかましていた西山氏。「それは冗談ですけど」とした上で「この時期、一人でいたから。誰も相談する人はいなかった」と明かしていた。

それに続いて、またも「家庭からFAです」と言い切った西山氏。岡田は「（川口氏の話を聞きながら）ず〜っと結構黙って、そのボケいうのやめてもらえます？」と苦笑いでツッコミを入れるしかなかった。すると、西山氏は「ふっふっふ…」と笑い、さらに「家庭からFAした」と笑顔で繰り返してなおも笑いを誘っていた。