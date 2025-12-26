夫婦仲が破綻していると、どうしても誰かにすがりたくなりますよね。不倫はダメだとわかりつつも、相手に求められたら男女の関係になってしまう人もいるでしょう。

今回は、不倫相手と再婚するために夫と別れる決意をした話をご紹介いたします。

離婚する決意

「夫は家に帰ってこない日が多く、おそらく不倫もしています。家に帰っても一人で悶々と考えてしまうだけなので、仕事帰りに会社近くのバーで飲んでいたら職場の先輩に会って、夫の悩みを聞いてもらいました。

そこからちょくちょくバーで悩みを聞いてもらっていたのですが、ある日飲みすぎた私を、先輩が家まで送り届けてくれたんです。そのまま先輩と男女の仲になってしまいました。翌朝、『どうしてこんなことしたんですか？』『不倫ってわかってて……』と先輩に聞くと『好きになってしまったから』と言われ、ドキッとしてしまったんです。私も先輩のことが好きなんだということに、このとき初めて気づきました。

夫とは離婚する決意をし、いずれは先輩と再婚できたらと思っています」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年10月）

▽ 旦那さんがどんな人であれ、結婚している以上、不倫は許されません。ただ、自分の気持ちに気づけて前に進む決意ができたことはよかったかもしれませんね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。