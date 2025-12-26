箱根駅伝で今大会最多78回連続で出場する日本体育大学。2人の新潟県勢がチームの原動力となります。大一番を前に意気込みを聞きました。

魚沼市出身・佐藤大和選手

初の箱根路へ。



厳しいトレーニングに臨むのは魚沼市出身の佐藤大和選手・2年生。



ピッチが速い力強い走りが持ち味です。



〈日本体育大学 佐藤大和選手〉

「美しい走りはできないタイプなんですけど、泥臭く諦めない走りを周りに見せて、自分らしい走りをして周りに元気を与えたい」

糸魚川市出身・山崎丞選手

その佐藤選手が目標とする存在、糸魚川市出身のエース山崎丞選手・4年生です。



前回シード権に届かず総合12位に終わった悔しさを晴らすため大学4年間の集大成となる舞台に挑みます。



〈日本体育大学 山崎丞選手〉

「毎年シード権獲得を目標に掲げてはいますが、やっぱり獲得できていないことが現状なので、自分がここで4年目の集大成として強い日体大を体現できるような走りができればいいと思っています」



往路と復路あわせて217キロを10人でつなぐ「箱根駅伝」。



今大会最も長く連続で出場しているのが日本体育大学です。



「女子の先輩に負けたのが悔しくて」

その歴史をつなぐ山崎選手…ストライドの大きい伸びのある走りが特徴です。



3人兄弟の末っ子で小さい頃は走るのが苦手。



小学生のとき女の子に負けた悔しさが走る原動力になりました。



〈日本体育大学 山崎丞選手〉

「女子の先輩に負けてそれが本当に悔しくて親と走りに行ったりとか兄が2人いるんですけど兄と走りに行ったりとかを繰り返していたら持久走大会で校内の大会記録を塗り替えられて」



中学卒業後は中越高校に進学。



走ることにさらに没頭しました。



大学では1年生のときから箱根駅伝に出場。



前回は各チームのエースがひしめく花の2区を任されました。



しかし。



〈日本体育大学 山崎丞選手〉

「他大学のエースが集まるなかで、名前負けしてしまったり雰囲気にのまれてしまうところがあったので、どこかプレッシャーに押しつぶされて過ごしていたなというところはあります」



結果は、21人中・区間19位。チーム全体でも10位以内が獲得できるシード権を逃しました。



今度こそ自分がチームを引っ張る。



本大会への出場をかけた予選会では同じ新潟県出身の佐藤選手とともに快走。



新春を飾る大舞台への道のりを自ら切り開きました。



頼れるエースの姿に駅伝部の玉城監督は。



頼れるエースの姿に監督は

〈日本体育大学 玉城良二監督〉

「競技力は1年のときから高かったんですけども、人間的に非常に成長して、おそらく山崎はレースの流れを変えるか加速するか、状況によって彼の役割は変わってくると思います」



3年間の悔しさを胸に、尊敬する先輩とともに。



2人の県勢が箱根路を駆け抜けます。



「笑って終われればベスト」

〈日本体育大学 佐藤大和選手〉

「自分が諦めずにさらに加速させて後の選手に渡して最後に山崎さんたちと笑って終われれば一番ベストかなと思います」



「見ている人を元気づけられる走りを」

〈日本体育大学 山崎丞選手〉

「前回大会の箱根駅伝2区で悔しい思いをして、ことしにかける思いは誰よりも強いと自分でも思っているので、見ている人を元気づけられるような、それをきっかけとしてくれるような走りができればいいと思っています」



新潟で育った2人のランナーが伝統校・日本体育大学を8年ぶりのシード権獲得に導きます。





2025年12月22日「夕方ワイド新潟一番」放送より