北九州で今季も30試合に出場「正解にする為に魂を燃やします」DF杉山耕二が愛媛に完全移籍
愛媛FCは26日、ギラヴァンツ北九州からDF杉山耕二(27)を完全移籍で獲得したと発表した。
同選手は早稲田大を卒業後に一般就職。しかし1年のブランクを経て22年より岡山でプロキャリアをスタートさせた。
なかなかJリーグデビューが叶わず、JFLでのプレーも経験したが、24年に加入した北九州でJ3リーグ戦36試合に出場。今季もJ3で30試合に出場していた。
杉山はクラブを通じ「J2昇格の原動力になるために、誰よりも闘い、走り、叫びます。魂が震えるような、心が燃えるような、そんな最高の瞬間を皆さんと共に創れるように。自分の想いをプレーで表現します。これからよろしくお願いします」とあいさつ。
北九州を通じても「自分自身のなりたい姿、ありたい姿についてじっくりと考え抜いて新たなチャレンジをすることを決めました。正解かどうかは分かりません。正解にする為に魂を燃やします。ギラヴァンツ北九州のエンブレムを背負って共に闘った全ての皆様に心からの感謝と尊敬を込めて。2年間、本当にありがとうございました」と感謝を語った。
