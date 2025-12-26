ベスト韓国スキンケア ISOI ブライトニングセラム

2025年、みりんの韓国ベストスキンケアは「ISOI ブライトニングセラム（リニューアル前の名称 ブレミッシュケアセラム）」です！

お肌が綺麗な韓国の友人曰く、透明感が出ると有名だそう。

教えてもらい使い始めたところ、みるみるうちに肌に艶がみなぎりました。

使い続けていると、お肌を押すと艶々のリングが...!

豊富なビタミンを保有しているブルガリアンローズをたっぷり使用し、天然素由来成分メインのやさしい設計で、ゆらぎやすい肌の私も安心して使えています。

ISOIは韓国人にも大人気で、オリーブヤングで12年間累計販売数1位を獲得しています。

ベスト韓国コスメ LAKA フルーティーグラムティント#122

2025年、みりんのベスト韓国コスメは「LAKA フルーティーグラムティント#122」です！

ジューシーな果実のような瑞々しい質感が大好きで、韓国でもこればかり使っていました。

さっと適当に塗っただけで可愛くなる点も、ティントで落ちにくいのに乾燥したり皮がめくれてきたりしない点も大好きです。

塗るとこんな感じ。

xでもよくバズっていて、よく渡韓する人に愛用者が多い印象です。

最近日本でも買えるようになり、とっても嬉しいです♡

いかがでしたでしょうか。今回2点ご紹介しましたが、他にもチークやベースなど、おすすめがたくさん。今回のアイテムは12月22日に発売した『美的』の美的リーダーズのベスコスページでも紹介中！また機会があれば韓国の記事を書きたいと思います！

それでは、여러분 안녕!