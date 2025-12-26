SNSに何気なく投稿したその写真、あたなの居場所が特定されるかもしれません。特徴的な建物が映り込んでいなくてもAIの普及によって、ものの数秒で特定されてしまうんです。

「この場所を特定して」。すると、ものの数秒で…

日比麻音子キャスター

「こんな一瞬で分かっちゃうんだ」

年末年始の帰省や旅行先で撮影した写真をSNSに投稿するという人も多いはず。ただ「AI」を使うことで、居場所や行動が特定されてしまう危険も潜んでいるんです。

国際大学GLOCOM 客員研究員 小木曽健さん

「過去に投稿した写真やコメント、全部そのAIに読み込ませて、“どこに行けば会える”“どこに住んでいる”、（AIは）短時間で実施することができる」

「AI」は写真から場所をどう特定するのか？

これは番組スタッフが「自撮り」した写真です。

日比キャスター

「この写真は金沢市の兼六園で撮影、背景はほとんど映っていない」

この写真をAIに読み取らせると…

日比キャスター

「ものの数秒で出ました。兼六園、大正解。有名なものだけでなく、手前の小さく映っている竹垣もヒントに、当てていますね」

どんな場所でも「AI」は特定できるのでしょうか？

建物が写らなくても特定 災害時にはメリットの一方で…

東京・千代田区にある「国会議事堂」。

国会議事堂の建物が写り込み、国会議事堂の前で撮影したことが誰でも分かる写真を撮影したのとほぼ同じ場所から、建物がほとんど見えなくなるように撮影。その画像を「AI」に読み取らせると…

日比キャスター

「出ました、正解。国会議事堂正面付近。画面右側に映っている白い建物が国会議事堂の一部。ゲートのデザインが一致すること、左奥のビル群の特定もできてる」

屋内で撮影する場合でも、窓の外には特定につながる多くの情報が潜んでいました。

日比キャスター

「TBS放送センター。こんな一瞬で分かっちゃうんだ。背景のビルであったり、屋根とか。『TBS放送センターの低層階なのでは』という詳細の位置まで出てる」

特にグーグルの「AI」は、この機能が優れているといいます。

ITジャーナリスト 三上洋さん

「Googleはストリートビュー、ユーザーがその場所の写真を投稿。場所が分かる写真をたくさん持っている」

災害時など、SNSに投稿された画像から救助現場が素早く分かるなどメリットがある一方で、悪用されると、居場所や行動が特定されるリスクもあり、撮影や投稿の際には注意が必要です。