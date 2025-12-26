◇IBF世界スーパーフライ級タイトルマッチ 王者 ウィリバルド・ガルシア(メキシコ)＜12回戦＞同級6位・寺地拳四朗(BMB)（2025年12月27日 サウジアラビア・リヤド ムハマド・アブド・アリーナ）

プロボクシング興行「リヤド・シーズン THE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI」の公開計量が26日、午後3時（日本時間同9時）からリヤド市内のグローバルシアターで行われた。

事前に非公開で行われた公式計量では、3階級制覇に挑むIBF世界同級6位の寺地拳四朗（33＝BMB、25勝16KO2敗）がリミットよりも200グラム軽い51.9キロでパス。王者ウィリバルド・ガルシア（36＝メキシコ、23勝13KO6敗2分け1無効試合）は51.7キロでクリアしていた。

スクリーンに計量の数値が示されると、寺地はマッチョポーズとガッツポーズを繰り返した。ガルシアとのフェースオフは18秒だったが、舞台上のインタビューでは「験担ぎは計量後のアイスクリームだそうですね」とまさかの質問が飛び出した。寺地は笑みを浮かべ「（階級を上げて）いつもより多めに食べられるけど、いつも1個食べているので1個食べようと思います。このあと買いに行きます」と応じた。「またインスタグラムにアイスを載せます」とアピールも忘れなかった。

興行を主催する米リング誌によると、ガルシアvs寺地は現地午後1時45分（日本時間同7時45分）に入場開始となっている。