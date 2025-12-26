a flood of circleのギターボーカル・佐々木亮介がパーソナリティを務める特別番組『a flood of circle・佐々木亮介の5月6日 日本武道館』が、1月4日（日）25時40分からニッポン放送で放送されることが決定した。

この番組では2026年5月6日（水・祝）に開催される＜a flood of circle 20周年記念公演 LIVE AT 日本武道館＞への想い、意気込みを佐々木が語る。番組では「◯◯周年!!」と「ターニングポイント」という2つのテーマでメールを募集中だ。詳しくはニッポン放送公式Xにて。

なお、日本武道館公演の年末年始プレイガイド最速先行（抽選）は1月14日（水）まで受付中となっている。

■佐々木亮介（a flood of circle） コメント

怖いです。助けてください。

佐々木亮介(a flood of circle)

■ニッポン放送特別番組『a flood of circle・佐々木亮介の5月6日 日本武道館』

放送日時：2026年1月4日（日）25:40〜26:40

パーソナリティ：佐々木亮介（a flood of circle）

番組メールアドレス：afoc@1242.com

Xハッシュタグ：#AFOC日本武道館への道

radikoリンク：https://radiko.jp/share/?sid=LFR&t=20260105014000

■＜a flood of circle 20周年記念公演 LIVE AT 日本武道館＞

2026年5月6日（水・祝）日本武道館

15時開場／16時開演

出演：a flood of circle チケット料金：一般指定 7,700円（税込）／学割指定 5,500円（税込）

★年末年始プレイガイド最速先行（抽選） 2025年12月26日（金）21:00〜2026年1月14日（水）23:59 イベント公式HP http://afloodofcircle.com/budokan2026/

a flood of circle公式X https://x.com/afoc_official 主催：ニッポン放送

企画制作：（株）青／VINTAGE ROCK std.