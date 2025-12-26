原因は自分にある。が、新作EP「文藝解体新書」(読み：ブンゲイカイタイマニュアル)を来年3月11日にリリースすることが発表された。

発表が行なわれたのは、本日26日にZepp DiverCity(TOKYO)にて行われたFCツアー＜GNJB FC Limited Tour Laboratory＞東京公演にて。前作「テトロヘドロン」以降1年3ヶ月ぶりのリリースとなる新作EPのコンセプトは“文学”。文学芸術からインスパイアされた深淵なるゲンジブの世界を楽しめる内容となりそうだ。

また、春ツアー＜LIVE TOUR 2026 輪廻の箱庭＞を開催することも決定した。こちらは2026年3月17日〜18日 大宮ソニックシティ、3月28日〜29日 愛知芸術劇場、4月4日〜5日 オリックス劇場、4月10日〜11日 福岡サンパレス、4月25日〜26日 仙台サンプラザの計5都市17公演が開催される。

さらに、ゲンジブにとって初となるドキュメンタリー『Documentary of GNJB 〜貴方らしく〜』が明日12月27日正午よりU-NEXTで独占配信される。今年4月にリリースし、同じ道を歩んできた仲間への想いが歌詞に織り交ぜられた一曲「貴方らしく」がタイトルにもなった本映像は、昨年11月にぴあアリーナMMにて開催したワンマンライブ＜ARENA LIVE 2024 白昼夢への招待＞から、今年7月に自身最大規模へと遂げた国立代々木競技場第一体育館でのワンマンライブ＜ARENA LIVE 2025 序破急＞2DAYS公演までの約9ヶ月、メンバーの音楽に真摯に向き合う姿や、グループの絆、その原因に迫るドキュメンタリーとなっている。

原因は自分にある。は今後、12月31日にはTBS『CDTVライブ！ライブ！年越しカウントダウンFes. 2025→2026』に初出演。怒涛に駆け抜けてきた1年を締めくくると共に新年の幕開けをエネルギッシュに飾る。

■コンセプトEP「文藝解体新書」(読み：ブンゲイカイタイマニュアル)

2026年3月11日発売

■＜LIVE TOUR 2026 輪廻の箱庭＞

【埼玉】大宮ソニックシティ 大ホール

2026年3月17日(火)

1部;13:00開場／14:00開演

2部;17:00開場／18:00開演

2026年3月18日(水)

1部;13:00開場／14:00開演

2部;17:00開場／18:00開演 【愛知】愛知県芸術劇場 大ホール

2026年3月28日(土)

1部;13:00開場／14:00開演

2部;17:00開場／18:00開演

2026年3月29日(日)

1部;13:00開場／14:00開演

2部;17:00開場／18:00開演 【大阪】オリックス劇場

2026年4月4日(土) 18:00開場／19:00開演

2026年4月5日(日)

1部;13:00開場／14:00開演

2部;17:00開場／18:00開演 【福岡】福岡サンパレス

2026年4月10日(金) 18:00開場／19:00開演

2026年4月11日(土)

1部;13:00開場／14:00開演

2部;17:00開場／18:00開演 【宮城】仙台サンプラザホール

2026年4月25日(土) 18:00開場／19:00開演

2026年4月26日(日)

1部;13:00開場／14:00開演

2部;17:00開場／18:00開演

■ドキュメンタリー『Documentary of GNJB 〜貴方らしく〜』

配信媒体：U-NEXT

配信開始日：12月27日(土)正午12時

HP：https://t.unext.jp/r/gnjb_documentary

