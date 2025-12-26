星野源、最新アルバム『Gen』より「Glitch」MVをプレミア公開
星野源のアルバム『Gen』収録の楽曲「Glitch」のミュージックビデオが、12月29日(月)21:00にYouTubeにてプレミア公開されることが決定した。
「Glitch」は、アルバム『Gen』 の1曲目「創造」(スーパーマリオブラザーズ35周年テーマソング。今年の『紅白歌合戦』で披露予定)と同時期である2020年ごろから制作がスタートした楽曲。当時のプリプロダクション段階で生録音されたベーシックトラックをはじめ、サンプリングしたビート、今年録音されたストリングスやヴォーカルなど、異なる時期・環境で生まれた音源が、星野の手によって再構築され、ひとつの楽曲の中で共存している。
爽やかなメロウさと、どこか狂気を孕んだ焦燥的なグルーヴが同居するサウンドに加え、インターネットやゲームカルチャーとの関連を窺わせる「Glitch」のリリックは、これまでリスナーのあいだで多くの解釈が交わされてきた。果たして、ミュージックビデオという映像表現において、多くの“謎”を孕んだ本楽曲にどのような光が当てられるのか、注目が集まる。
現在、YouTubeではプレミア公開に向けたカウントダウンがスタート。これまでアルバム『Gen』新録曲からは、「Star」「Mad Hope (feat. Louis Cole, Sam Gendel, Sam Wilkes)」「2 (feat. Lee Youngji)」「Memories (feat. UMI, Camilo)」の4本のミュージックビデオが公開されてきたが、今回の「Glitch」が同アルバムから最後に公開されるミュージックビデオとなる予定とのことだ。
■6th Album『Gen』アナログLP
重量盤仕様2枚組／生産限定／[VIJL-60366〜7]／税込価格 \5,940
2025年9月17日(水) 発売
DISC-1
[SIDE-A] 1. 創造 2. Mad Hope (feat. Louis Cole, Sam Gendel, Sam Wilkes) 3. Star 4. Glitch
[SIDE-B] 1. 喜劇 2. 2 (feat. Lee Youngji) 3. Melody 4. 不思議
DISC-2
[SIDE-C] 1. Memories (feat. UMI, Camilo) 2. 暗闇 3. Why 4. 生命体
[SIDE-D] 1. Eden (feat. Cordae, DJ Jazzy Jeff) 2. Sayonara 3. 異世界混合大舞踏会 4. Eureka
購入 https://genhoshino.lnk.to/Gen_vinyl
配信 https://genhoshino.lnk.to/Gen_digital
◾️アルバム『Gen』
2025年5月14日（水）発売
・“Gen” Box Set “Poetry” [VIZL-2438]／\7,480（税込）
・“Gen” Box Set “Visual” Blu-ray [VIZL-2436]／\8,910（税込）
・“Gen” Box Set “Visual” DVD [VIZL-2437]／\8,910（税込）
・通常盤 [VICL-66033]／\3,410（税込）
購入 https://genhoshino.lnk.to/Gen
配信 https://genhoshino.lnk.to/Gen_digital
01. 創造 02. Mad Hope (feat. Louis Cole, Sam Gendel, Sam Wilkes) 03. Star 04. Glitch 05. 喜劇
06. 2 (feat. Lee Youngji) 07. Melody 08. 不思議 09. Memories (feat. UMI, Camilo) 10. 暗闇 11. Why 12. 生命体 13. Eden (feat. Cordae, DJ Jazzy Jeff) 14. Sayonara 15. 異世界混合大舞踏会 16. Eureka
[各初回限定盤] *各盤共に印籠箱仕様。CD、アルバムブックレットを同梱
□ Box Set “Poetry”
●星野源、書き下ろしの詩と散文を綴じた写真詩集『Mad Hope』
●川島小鳥による特製撮り下ろしポスター3種
●ライナーノーツ「From 808 Studio」
□ Box Set “Visual” Blu-ray / DVD（5時間46分収録）
●Gen Hoshino presents Reassembly LIVE
01. 化物 02. 桜の森 03. ミスユー 04. Present 05. 不思議 06. うちで踊ろう 07. Continues 08. SUN 09. ある車掌 10. 日常 11. 喜劇 12. Hello Song 13. 星野源へのお祝いコメント 14. トークパート 15. ニセ明へのお祝いコメント 16. 君は薔薇より美しい 17. 夏のクラクション 18. REAL
19. 異世界混合大舞踏会（feat. ニセ）
●Gen Hoshino presents Reassembly EXTRA
・アフター (バースデー) パーティー
・トークセレクション
・ドキュメンタリー
・ニセ明「なめとんか」Live at 大阪城ホール
●Akira Nise presents Fake
・創作密着ドキュメンタリー「ニセ明と仲間たち、2025 春」
●川島小鳥による特製撮り下ろしポスター1種
◾️＜星野源と山岸聖太のにっぽん副音声紀行＞
2026年
2月11日 北海道・函館市民会館 開場17:00／開演18:00
2月17日 大阪・フェスティバルホール 開場18:00／開演19:00
2月19日 広島・JMSアステールプラザ 大ホール 開場18:00／開演19:00
2月21日 福岡・福岡市民ホール 大ホール 開場17:00／開演18:00
2月25日 石川・本多の森 北電ホール 開場18:00／開演19:00
2月27日 埼玉・ソニックシティ 大ホール 開場18:00／開演19:00
※本イベントは、星野源と山岸聖太が映像を見ながら喋るトークショーです。バンドなどによる楽曲の演奏はありませんが、おまけとして星野源が1曲弾き語りをする予定です。
▼YELLOW MAGAZINE＋チケット受付（抽選）
1次抽選受付：2025年12月2日（火）13:00〜2025年12月11日（木）23:59
2次抽選受付：2025年12月22日（月）13:00〜2026年1月5日（月）23:59
価格：6,600円（税込）
関連リンク
◆星野源 オフィシャルサイト
◆星野源 オフィシャルX
◆星野源 オフィシャルInstagram
◆星野源 オフィシャルYouTubeチャンネル
◆星野源 オフィシャルTikTok