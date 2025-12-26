◾️アルバム『Gen』

2025年5月14日（水）発売

・“Gen” Box Set “Poetry” [VIZL-2438]／\7,480（税込）

・“Gen” Box Set “Visual” Blu-ray [VIZL-2436]／\8,910（税込）

・“Gen” Box Set “Visual” DVD [VIZL-2437]／\8,910（税込）

・通常盤 [VICL-66033]／\3,410（税込）

購入 https://genhoshino.lnk.to/Gen

配信 https://genhoshino.lnk.to/Gen_digital

[CD]01. 創造 02. Mad Hope (feat. Louis Cole, Sam Gendel, Sam Wilkes) 03. Star 04. Glitch 05. 喜劇06. 2 (feat. Lee Youngji) 07. Melody 08. 不思議 09. Memories (feat. UMI, Camilo) 10. 暗闇 11. Why 12. 生命体 13. Eden (feat. Cordae, DJ Jazzy Jeff) 14. Sayonara 15. 異世界混合大舞踏会 16. Eureka[各初回限定盤] *各盤共に印籠箱仕様。CD、アルバムブックレットを同梱□ Box Set “Poetry”●星野源、書き下ろしの詩と散文を綴じた写真詩集『Mad Hope』●川島小鳥による特製撮り下ろしポスター3種●ライナーノーツ「From 808 Studio」□ Box Set “Visual” Blu-ray / DVD（5時間46分収録）●Gen Hoshino presents Reassembly LIVE01. 化物 02. 桜の森 03. ミスユー 04. Present 05. 不思議 06. うちで踊ろう 07. Continues 08. SUN 09. ある車掌 10. 日常 11. 喜劇 12. Hello Song 13. 星野源へのお祝いコメント 14. トークパート 15. ニセ明へのお祝いコメント 16. 君は薔薇より美しい 17. 夏のクラクション 18. REAL19. 異世界混合大舞踏会（feat. ニセ）●Gen Hoshino presents Reassembly EXTRA・アフター (バースデー) パーティー・トークセレクション・ドキュメンタリー・ニセ明「なめとんか」Live at 大阪城ホール●Akira Nise presents Fake・創作密着ドキュメンタリー「ニセ明と仲間たち、2025 春」●川島小鳥による特製撮り下ろしポスター1種