JO1川尻蓮、2025年美容院で使った金額告白 メンバー衝撃「車買えるじゃん」【Mステ SUPER LIVE】
【モデルプレス＝2025/12/26】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の川尻蓮が12月26日、テレビ朝日系音楽番組「ミュージックステーション」のYouTubeチャンネルに出演。同日放送されている「ミュージックステーション SUPER LIVE 2025」（午後4時30分〜よる11時10分）の舞台裏で、「ギリギリ言える今年の裏話」を明かした。
【写真】JO1川尻のド派手ヘア
◆JO1川尻蓮、美容院の年間総額明かす
メンバーが順番に「ギリギリ言える今年の裏話」を話す場面で、川尻は「見ての通り髪の毛の色がすごくて、結構頻繁に美容室に行くんですよ」とショッキングピンクカラーの髪をアピール。「年末ということで、大体何回行ったか確認したところ、2025年で美容室に使った金額、ざっと300万円でした」と年間の美容院でかかった費用を明かした。メンバーからは驚きの声が上がり「車買えるじゃん」と突っ込まれていた。
◆「ミュージックステーション SUPER LIVE 2025」
総勢65組の豪華アーティストが年末の幕張メッセとテレビ朝日に集結し、一夜限りの生ライブを繰り広げる同番組。今年のヒット曲をはじめ、「SUPER LIVE 2024」でしか見られない奇跡のコラボやメドレー、貴重映像満載のミュージックステーションSUPER LIVE名場面VTRなど、注目の企画＆楽曲が満載の6時間超生ライブを届ける。（modelpress編集部）
