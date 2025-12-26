ポップしなないで、3月にニューアルバム『Bye』リリース＋全国ワンマンツアー決定
ポップしなないでが＜“Pop’n’Roll ZOMBIES“ tour＞ファイナル公演を本日26日に東京・渋谷CLUB QUATTROにて開催し、2026年3月18日にMajor 4thフルアルバム『Bye』をリリースすることを発表した。あわせて2026年4月からの全国ワンマンツアーも開催される。
メンバーは今回の発表にあたり、「とても良いアルバムが出来たので、全国各地でワンマンライブをすることにしました。ふと思い立ったらアルバムを聴いて、もし気に入ったらえいやと腰を上げてライブに来てみてください。迂闊に一生の思い出が出来たりします。」とコメントしている。
全国ワンマンツアー＜Bye, Bye, Bye!!＞は4月18日(土) 神奈川・F.A.D YOKOHAMAを皮切りに、全15公演を実施。ファイナル公演は6月27日(土)東京・Zepp Shinjuku(TOKYO)となる。本日21時よりチケットファンクラブ先行及びオフィシャル先行がスタート。
さらに、ポップしなないでは現在、結成10周年を記念してメンバー2人の「10のやりたいこと」企画を実施中だ。今回、「やりたいこと」の1つであるLINEスタンプの発売を発表し、ポップしなないでの数々のMVやグッズデザインを手掛けるクリエイター・伊豆見香苗氏とのコラボスタンプの販売が開始となっている。
「やりたいこと」は本日時点で9つが公開済み。残り1つの「やりたいこと」も後日公開される。
■Major 4th Full Album『Bye』
2026年3月18日(水)発売
品番：COCP-42668
価格：￥3,300 (税抜価格 ￥3,000)
発売・配信元：日本コロムビア
＜対象法人/特典内容＞
●Amazon.co.jp：メガジャケ
●店頭/ECサイト：ステッカー（ジャケット絵柄）
■＜ポップしなないでワンマンツアー”Bye, Bye, Bye!!”＞
・2026年4月18日(土) 神奈川・F.A.D YOKOHAMA
OPEN/START 16:30/17:00
＜公演に関するお問合せ＞ディスクガレージ https://info.diskgarage.com/
・2026年4月19日(日) 宮城・LIVE HOUSE enn 2nd
OPEN/START 16:30/17:00
＜公演に関するお問合せ＞GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info
・2026年4月25日(土) 岡山・CRAZYMAMA2ndRoom
OPEN/START 16:30/17:00
＜公演に関するお問合せ＞YUMEBANCHI(岡山) 086-231-3531（平日12:00〜17:00）
・2026年4月26日(日) 広島・SIX ONE Live STAR
OPEN/START 16:30/17:00
＜公演に関するお問合せ＞YUMEBANCHI(広島) 082-249-3571 （平日12:00〜17:00）
・2026年5月9日(土) 新潟・GOLDEN PIGS BLACK STAGE
OPEN/START 16:30/17:00
＜公演に関するお問合せ＞FOB 新潟 025-229-5000
・2026年5月16日(土) 兵庫・Music Zoo KOBE 太陽と虎
OPEN/START 16:30/17:00
＜公演に関するお問合せ＞清水音泉 06-6357-3666 （平日15:00〜18:00）/ info@shimizuonsen.com
・2026年5月17日(日) 香川・高松TOONICE
OPEN/START 16:30/17:00
＜公演に関するお問合せ＞DUKE 087-822-2520（平日11:00~17:00）
・2026年5月23日(土) 京都・京都MOJO
OPEN/START 16:30/17:00
＜公演に関するお問合せ＞清水音泉 06-6357-3666 （平日15:00〜18:00）/ info@shimizuonsen.com
・2026年5月24日(日) 石川・金沢vanvanV4
OPEN/START 16:30/17:00
＜公演に関するお問合せ＞FOB金沢 076-232-2424
・2026年5月30日(土) 静岡・静岡UMBER
OPEN/START 16:30/17:00
＜公演に関するお問合せ＞サンデーフォークプロモーション静岡 054-284-9999（月〜土12:00-18:00）
・2026年5月31日(日) 愛知・NAGOYA JAMMIN’
OPEN/START 16:30/17:00
＜公演に関するお問合せ＞サンデーフォークプロモーション 052-320-9100（12:00-18:00）
・2026年6月6日(土) 福岡・DRUM Be-1
OPEN/START 16:30/17:00
＜公演に関するお問合せ＞キョードー西日本 0570-09-2424 / http://www.kyodo-west.co.jp
・2026年6月7日(日) 大阪・梅田Banana Hall
OPEN/START 16:15/17:00
＜公演に関するお問合せ＞清水音泉 06-6357-3666 （平日15:00〜18:00）/ info@shimizuonsen.com
・2026年6月13日(土) 北海道・SPiCE SAPPORO
OPEN/START 16:30/17:00
＜公演に関するお問合せ＞WESS info@wess.co.jp / http://www.wess.jp
・2026年6月27日(土) 東京・Zepp Shinjuku (TOKYO)
OPEN/START 16:00/17:00
＜公演に関するお問合せ＞ディスクガレージ https://info.diskgarage.com/
＜チケット＞
前売：スタンディング\4,500(税込) ドリンク代別途必要
前売：学生スタンディング\2,500(税込) ドリンク代別途必要
※学割注意事項
当日、入場口にて小学生はマイナ保険証や年齢を確認できる身分証、中学生・高校生・大学生・専門学生の方は学生証をご持参ください。 (公演日当日に学生である必要あり)
お忘れの場合は通常料金（差額）をお支払いいただきます。
・ファンクラブ先行：2025年12月26日(金)21:00 〜2026年1月12日(月祝)23:59
https://popsnnid.com/feature/popdan_oneman2026
・オフィシャル先行：2025年12月26日(金)21:00 〜2026年1月12日(月祝)23:59
https://eplus.jp/popsnnid/
関連リンク
◆ポップしなないで オフィシャルサイト
◆ポップしなないで オフィシャルX
◆ポップしなないで オフィシャルInstagram
◆ポップしなないで オフィシャルYouTubeチャンネル
◆ポップしなないで オフィシャルTikTok