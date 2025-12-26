ポップしなないでが＜“Pop’n’Roll ZOMBIES“ tour＞ファイナル公演を本日26日に東京・渋谷CLUB QUATTROにて開催し、2026年3月18日にMajor 4thフルアルバム『Bye』をリリースすることを発表した。あわせて2026年4月からの全国ワンマンツアーも開催される。

メンバーは今回の発表にあたり、「とても良いアルバムが出来たので、全国各地でワンマンライブをすることにしました。ふと思い立ったらアルバムを聴いて、もし気に入ったらえいやと腰を上げてライブに来てみてください。迂闊に一生の思い出が出来たりします。」とコメントしている。

全国ワンマンツアー＜Bye, Bye, Bye!!＞は4月18日(土) 神奈川・F.A.D YOKOHAMAを皮切りに、全15公演を実施。ファイナル公演は6月27日(土)東京・Zepp Shinjuku(TOKYO)となる。本日21時よりチケットファンクラブ先行及びオフィシャル先行がスタート。

さらに、ポップしなないでは現在、結成10周年を記念してメンバー2人の「10のやりたいこと」企画を実施中だ。今回、「やりたいこと」の1つであるLINEスタンプの発売を発表し、ポップしなないでの数々のMVやグッズデザインを手掛けるクリエイター・伊豆見香苗氏とのコラボスタンプの販売が開始となっている。

「やりたいこと」は本日時点で9つが公開済み。残り1つの「やりたいこと」も後日公開される。

■Major 4th Full Album『Bye』

2026年3月18日(水)発売 品番：COCP-42668

価格：￥3,300 (税抜価格 ￥3,000)

発売・配信元：日本コロムビア ＜対象法人/特典内容＞

●Amazon.co.jp：メガジャケ

●店頭/ECサイト：ステッカー（ジャケット絵柄）

■＜ポップしなないでワンマンツアー”Bye, Bye, Bye!!”＞ ・2026年4月18日(土) 神奈川・F.A.D YOKOHAMA

OPEN/START 16:30/17:00

＜公演に関するお問合せ＞ディスクガレージ https://info.diskgarage.com/ ・2026年4月19日(日) 宮城・LIVE HOUSE enn 2nd

OPEN/START 16:30/17:00

＜公演に関するお問合せ＞GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info ・2026年4月25日(土) 岡山・CRAZYMAMA2ndRoom

OPEN/START 16:30/17:00

＜公演に関するお問合せ＞YUMEBANCHI(岡山) 086-231-3531（平日12:00〜17:00） ・2026年4月26日(日) 広島・SIX ONE Live STAR

OPEN/START 16:30/17:00

＜公演に関するお問合せ＞YUMEBANCHI(広島) 082-249-3571 （平日12:00〜17:00） ・2026年5月9日(土) 新潟・GOLDEN PIGS BLACK STAGE

OPEN/START 16:30/17:00

＜公演に関するお問合せ＞FOB 新潟 025-229-5000 ・2026年5月16日(土) 兵庫・Music Zoo KOBE 太陽と虎

OPEN/START 16:30/17:00

＜公演に関するお問合せ＞清水音泉 06-6357-3666 （平日15:00〜18:00）/ info@shimizuonsen.com ・2026年5月17日(日) 香川・高松TOONICE

OPEN/START 16:30/17:00

＜公演に関するお問合せ＞DUKE 087-822-2520（平日11:00~17:00） ・2026年5月23日(土) 京都・京都MOJO

OPEN/START 16:30/17:00

＜公演に関するお問合せ＞清水音泉 06-6357-3666 （平日15:00〜18:00）/ info@shimizuonsen.com ・2026年5月24日(日) 石川・金沢vanvanV4

OPEN/START 16:30/17:00

＜公演に関するお問合せ＞FOB金沢 076-232-2424 ・2026年5月30日(土) 静岡・静岡UMBER

OPEN/START 16:30/17:00

＜公演に関するお問合せ＞サンデーフォークプロモーション静岡 054-284-9999（月〜土12:00-18:00） ・2026年5月31日(日) 愛知・NAGOYA JAMMIN’

OPEN/START 16:30/17:00

＜公演に関するお問合せ＞サンデーフォークプロモーション 052-320-9100（12:00-18:00） ・2026年6月6日(土) 福岡・DRUM Be-1

OPEN/START 16:30/17:00

＜公演に関するお問合せ＞キョードー西日本 0570-09-2424 / http://www.kyodo-west.co.jp ・2026年6月7日(日) 大阪・梅田Banana Hall

OPEN/START 16:15/17:00

＜公演に関するお問合せ＞清水音泉 06-6357-3666 （平日15:00〜18:00）/ info@shimizuonsen.com ・2026年6月13日(土) 北海道・SPiCE SAPPORO

OPEN/START 16:30/17:00

＜公演に関するお問合せ＞WESS info@wess.co.jp / http://www.wess.jp ・2026年6月27日(土) 東京・Zepp Shinjuku (TOKYO)

OPEN/START 16:00/17:00

＜公演に関するお問合せ＞ディスクガレージ https://info.diskgarage.com/ ＜チケット＞

前売：スタンディング\4,500(税込) ドリンク代別途必要

前売：学生スタンディング\2,500(税込) ドリンク代別途必要

※学割注意事項

当日、入場口にて小学生はマイナ保険証や年齢を確認できる身分証、中学生・高校生・大学生・専門学生の方は学生証をご持参ください。 (公演日当日に学生である必要あり)

お忘れの場合は通常料金（差額）をお支払いいただきます。 ・ファンクラブ先行：2025年12月26日(金)21:00 〜2026年1月12日(月祝)23:59

https://popsnnid.com/feature/popdan_oneman2026

・オフィシャル先行：2025年12月26日(金)21:00 〜2026年1月12日(月祝)23:59

https://eplus.jp/popsnnid/