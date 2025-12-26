タレントの明石家さんまが２６日放送のＴＢＳ系特番「明石家さんまのご長寿グランプリ２０２５」（午後６時）にＭＣとして出演。国民的美少女との再会に笑顔を見せる一幕があった。

この日のスタジオゲストに女優・後藤久美子の姿を見つけた途端、その変わらぬ美しさに「相変わらず、すごいなあ」とつぶやいた、さんま。

「俺はなんせ（後藤が）１０歳の時（初対面）や」と明かすと「『心はロンリー 気持ちは『…』のドラマの…」と１９８４年放送の自身主演ドラマの題名を口にした。

後藤が「そのドラマの子役のオーディションを受けに行きまして…。さんまさんが審査員の中にいらして」と振り返ると「そうそう、特別枠でお姉さんといらした？」とさんま。

この言葉に後藤が「多分、母と一緒に行きました」と言うと、さんまは「（お母さんが）お姉さんに見えちゃった」と、おどけた。

「（後藤が）あまりにもきれい過ぎてというか、オーラが違い過ぎて、このドラマに合わないと断らせていただいてるんです」と、オーディションで落としたことを明かすと、後藤も「落ちたんです」とポツリ。

さんまは「俺の娘の役やねん。色っぽかったの、当時１０歳で。とんでもなく」と落選の理由を明かした。さらに「年齢聞くのは失礼やけども…」と言うと、後藤は「いいえ、５１ですけれども」ときっぱり答え、共演者を驚かせていた。