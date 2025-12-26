ロックバンド「RIZE」が26日、公式X（旧ツイッター）アカウントを更新。ボーカル・ギターのJESSE（ジェシー）が「長期療養が必要との判断」に至ったとして、2026年1月から活動休止することを発表した。



【写真】2025年も精力的に活動していた「RIZE」

公式アカウントでは文書を公開。「弊社所属バンド・RISE/The BONEZのVo.JESSEにつきまして2026年1月より当面の間すべてのライブ活動を休止する運びとなりました」と発表した。活動休止の原因については「これまで全身全霊でステージに望んで参りましたが ライブ活動が続く中、身体の負傷が続き 医師の診断の結果、長期療養が必要との判断に至りました」と知らせた。またJESEEの活動休止にあわせて、「JESSEが復帰するまでの間、バンドのライブ活動も一時休止とし 活動再開の時期は体調を見ながら改めてご報告いたします」と記した。



JESSE自身もインスタグラムを更新し、療養が必要な具体的な身体の負傷について「右手の麻痺が増え始め体の痛みが消えないので病院に行ったところ、再度首からの神経圧迫が原因だった」（原文まま）と公表。続けて「このまま走り続けたら数年後か分からないが車椅子かも…後遺症が残る怪我に対しては、流石の自分も恐怖を感じてしまった」と症状が重度であることも知らせた。



同バンドのドラムをつとめる俳優の金子ノブアキも、ライブ活動の休止を自身のインスタグラムで公表。JESSEに対しては「Jesse愛してるぜ。30年共に走ってきたが、人生まだまだこれから！焦らずバッチリ治してガッツリ暴れよう」とエールを送っていた。



RIZEは1997年から活動する3ピースロックバンド。メンバーはボーカル・ギターのJESSE、ドラムの金子ノブアキ、ベースのKenKen。JESSEはギタリスト・Charの息子としても知られている。



（よろず～ニュース編集部）