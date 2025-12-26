【4v4 JAPAN CUP 2025 RESPECT YOU,au】チーム本田 13−11 チーム中澤（12月25日／トヨタアリーナ東京）

【映像】天才的な「股抜き突破」

元日本代表FWの柿谷曜一朗が、「4v4 JAPAN CUP 2025 RESPECT YOU,au」のレジェンドマッチで、主催者の本田圭佑を相手に鮮やかな“股抜き”を披露。会場をどよめかせた。

本田が考案した「4v4」は、子供を対象にした4対4の新しいサッカー競技。ショットクロック20秒、ドリブルイン、GKの攻撃参加可能などの独自ルールが生み出すスピーディーな展開が魅力で、監督を置かず戦術や交代などの判断を全て子供たち自身が行うことで「自立心」を育むことも目的としている。

U10とU12の日本一を決めた12月25日の同大会では、ゲストとして元日本代表の9名も参加。U10とU12の王者とスペシャルマッチを戦ったのち、本田と中澤佑二がそれぞれキャプテンを務める「チーム本田」vs「チーム中澤」のレジェンドマッチも開催された。

柿谷はチーム中澤の一員として出場。見せ場が訪れたのは、試合時間残り3分30秒の場面だ。センターライン付近でボールを持った柿谷は、プレスにきた本田が腰を落とす中で股を抜いて突破。最後のシュートはGK権田修一にセーブされたものの、元日本代表の“天才”が見せた美技に場内が沸いた。

「ホンマにしんどかったです（笑）」と本音を吐露

このシーンに解説の安田理大は、「おっと！本田圭佑が抜かれた！」と絶叫。リプレイを見ながら「今のは素でやられましたね」と続け、本田が本気で悔しがる様子を解説した。

試合後、柿谷は汗だくで息を切らしながら、「子供たちに夢を与えようと俺たちは一生懸命やったんですけど、その前の子供たちがあまりにも強すぎて。だからレジェンドマッチは、ホンマにしんどかったです（笑）」と本音を吐露。それでも「テクニックはもちろんフィジカルも鍛えられますし、この4v4がもっともっと大きくなってくれたらいいなと思います」と、大会のさらなる発展を願っていた。

（ABEMA／4v4 JAPAN CUP 2025 RESPECT YOU,au）

