後輩が先輩を打ちまかし渾身のガッツポーズ。芸能人ポーカー最強決戦で“元AKB48対決”が実現し、劇的な展開にスタジオが大熱狂に包まれた。

【映像】ガッツポーズが可愛すぎる！ 後輩が先輩を打ち負かす劇的展開

各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合うABEMAオリジナルのポーカートーナメント「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC シーズン2」の第2回が12月20日に放送。

予選テーブルAも中盤へ。チップを減らし後がない大家志津香は、ハートとクラブの「AK」を引き当て、手持ちチップを全額ベットするオールインで挽回を狙うが、先にハートとクラブの「9」で参戦していた現状チップリーダーの篠崎彩奈は、大家のオールインにも呼応。先輩・大家は負けたら予選敗退となる大勝負を篠崎に受けられてしまう形となった。

両者ともに立ち上がり、「お願い！」と声を張りながら祈った最初にテーブルに開かれたカードはスペードの「3」「4」「5」。この時点で篠崎がまだ優勢だ。4枚目はダイヤの「3」で大家が窮地に。運命の最終カードはクラブの「J」で形勢は覆らず、そのままワンペアの篠崎が勝利し、大家はここで敗退となってしまった。

別室の予選テーブルBの参加者からも落胆の声が上がる中、篠崎は拳を突き上げガッツポーズ。一方の大家はテーブルのカードが見えにくいという“老眼ボケ”を披露し、小籔ら共演者から「先輩らしいボケ」「素晴らしいですね」「プロですね」と最後まで先輩のスタンスを貫いたプロフェッショナルを絶賛されていた。

◆小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC 各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合う「ABEMA」オリジナルのポーカートーナメント。8名ずつの2卓に分かれて戦う予選、各卓の上位4名と敗者復活戦を勝ち上がった1名が進出するファイナルステージで構成されている。

（ABEMA／「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC」より）